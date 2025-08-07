こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
クラウドETL「TROCCO®」とfreee人事労務のAPI連携を開始 freee人事労務のデータを自動移行し、データドリブンな人事戦略の実現を支援
https://digitalpr.jp/table_img/2693/115576/115576_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役：田邊雄樹）が提供する、クラウドETL「TROCCO®」とfreee人事労務とのAPI連携、およびfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■スムーズなデータ連携を可能にし、人事・総務業務の効率化と経営判断の迅速化を実現
「TROCCO®」は、企業が蓄積するさまざまなデータを収集し、分析・活用しやすい形に変換したのち、各種データストアへ格納する一連のプロセスを自動化するサービスです。
「TROCCO®」はfreee会計、freee請求書に続き、新たにfreee人事労務との連携を開始しました。
freee人事労務と「TROCCO®」の連携により、他のサービスへfreee人事労務上のデータを自動で連携し、組織の状況を手間なく把握することが可能です。
人事労務担当においては、毎月の勤怠締めの際に、残業の事前申請記録と勤怠データの差分を自動で集計・一覧化できます。そのため、申請内容と実績の照合作業を効率化します。
さらに経営管理部門においては、勤怠・残業・有給のそれぞれのデータを自動で一つにまとめることで、部門ごとの稼働傾向や人件費の偏りを可視化できます。これにより、労務リスクの早期発見や、データに基づいた戦略的な人員配置が可能です。そのため、業務効率化と迅速な経営判断を同時に実現します。
■「TROCCO® × freee人事労務」とfreee人事労務の連携方法
連携アプリ「TROCCO® × freee人事労務」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「TROCCO® × freee人事労務」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/42423
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「TROCCO® × freee人事労務」とfreee人事労務の連携方法
https://app.secure.freee.co.jp/applications/42423