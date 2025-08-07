¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Àー¥Þ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCNP Laboratory¡×¤Î¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
～¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¢¨1ÇÛ¹ç¤Î¿·¤·¤¤¥»¥é¥à¤È¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤¬8·î29Æü¤è¤êÈ¯Çä～
¡¡¶äºÂ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー²½¾ÑÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ ¶äºÂ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー²½¾ÑÉÊ¡Ë¤¬¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCNP Laboratory¡Ê¥·ー¥¨¥Ì¥Ôー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¢¨1¡¢PDRN¢¨2¡¢CICA¢¨3,4À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Î¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥»¥é¥à¡×¤È¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥ß¥¹¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢LOFT¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëCNP¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤ËÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Àè¿ÊÈþÍÆÈ¯ÁÛ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¢¨1ÇÛ¹ç¤Î¿·¥é¥¤¥ó¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢PDRN¢¨2¤ÈCICA¢¨3,4À®Ê¬ÇÛ¹ç¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÈþÍÆ±Õ¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥»¥é¥à¡×¤È¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥¥Ã¥É¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ë²½¾Ñ¿å¡ÖCNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥ß¥¹¥È¡×¤Î2¼ï¤òÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜºÑ¤ß¤Ç¤¹¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2133/115598/115598_web_1.png
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
CNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥»¥é¥à
POINT 1¡§¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À¢¨1¡¢PDRN¢¨2¡¢CICAÀ®Ê¬¢¨3ÇÛ¹ç
Âç¿Í¤ÎÈ©¤Î¤æ¤é¤®¤ËÃåÌÜ¤·³«È¯¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¤ÇÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢È©¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÆÎÏ¥Ï¥ê´¶¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¡£
POINT 2¡§´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©Çº¤ß¤ò½¸Ãæ¥±¥¢
³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¢¨£µ¤ò¼õ¤±¤Æ´¥Áç¤·¤¿È©¤Ë¤â»È¤¨¤ë½¸Ãæ¥»¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜºÑ¤ß¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
CNP ¥Àー¥Þ¥¢¥ó¥µー AZ ¥ß¥¹¥È
¥»¥é¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë´¥Áç¤Ç¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤È©¤òÊÝ¼¾¤·¡¢È©¥¥á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÆÎÏ¥Ï¥ê´¶¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¡£
POINT 2¡§¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¢¨6¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¢¨6ÇÛ¹ç
¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÈ©¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢·ò¤ä¤«¤Ç¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¡£
POINT 3¡§³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤Êäµë
Ì¸¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¥È¤¬¡¢´éÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢È©¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤ÇÁÇÁá¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¢¨1 pHÄ´À°ºÞ
¢¨2 À°È©À®Ê¬¡§£Ä£Î£Á－£Î£á
¢¨3 À°È©À®Ê¬¡§¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¿å¡Ê¥»¥é¥à¡Ë
¢¨4 À°È©À®Ê¬¡§¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹¡Ê¥ß¥¹¥È¡Ë
¢¨5 ´¥Áç¤Î¤³¤È
¢¨6ÊÝ¼¾À®Ê¬
¡ØCNP Laboratory¡Ù¤È¤Ï
1996Ç¯¡¢ÈéÉæ¤ÎÀìÌç²È¡ã¥Á¥ã¥¢¥ó¥É¥Ñ¥¯¡ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ë³°Éô»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¿Í¤ÎÈ©¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢CNP¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥í¥Ý¥ê¥¹¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡ËÇÛ¹ç¤ÎÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cnp-laboratory.jp/
¢£Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/cnpcosmetics_jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡¡TEL:0120-389-720
