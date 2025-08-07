大分駅前再開発プロジェクト地域内にプレミアムサービス付き分譲マンション『イニシアグラン大分駅前』　誕生～セカンドステージを豊かにする、地元企業と地域に密着した上質なサービスを提供～

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/