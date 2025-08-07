¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î³«ºÅÊó¹ð¡ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿ ¡×¥¯¥í¥¹¥Ù¥¤¿·Ì«¤Ë¤Æ³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ü¥Ç¥£¥»¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¥¿±´ü¤«¤éÀ¸¸å1ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡Ö´ë¶È¼çÆ³·¿Î¾¿Æ³Øµé¡×¤Î³ÈÂçÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Ù¥¤¿·Ì«¡ÊÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¡¢12ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò¤â¤Ä¿Æ»Ò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁíÀªÌó200Ì¾¤ÎÊý¡¹¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÐÅ¹´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢´ë¶È¥Öー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙ»³Ã»´üÂç³Ø¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µー¥¯¥ë¡Ö¤¹¤ß¤êー¡×¤Î³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢±ïÆü¤¢¤½¤Ó¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ç¥£¥è¥¬¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤È³ØÀ¸¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸òÎ®¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬´Ø¤ï¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤³¤½¤¬¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢»Ù±ç¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Ï¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¹¥¿
¡ÎÆü»þ¡Ï2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～14:00
¡Î²ñ¾ì¡Ï¥¯¥í¥¹¥Ù¥¤¿·Ì« 1F¡õ2£Æ¥Ûー¥ë¡ÊÉÙ»³¸© ¼Í¿å»ÔËÜÄ®2ÃúÌÜ10ÈÖ30¡Ë
¡ÎÂÐ¾Ý¡ÏÇ¥¿±Ãæ～12ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²
¡Î»²²ÃÈñ¡ÏÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÍÎÁÈÎÇä¤¢¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326941&id=bodyimage1¡Û
¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¥»¥ß¥Êー
Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤«¤éÀ¸¸å1ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¥»¥ß¥Êー¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´ðËÜÅª¤ÊÊú¤Êý¤ä¡¢Í·¤Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÊú¤Ã¤³¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í·Á¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤ï¤¬»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡É¤Î»Ñ¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¼¡Âè¤Ë¤ä¤ï¤é¤®¡¢¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326941&id=bodyimage2¡Û
RODYYOGA¡ÊR¡Ë
2ºÐ～5ºÐ¡¢6ºÐ～12ºÐ¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡ÖRODYYOGA¡ÊR¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¿Æ³Øµé¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡É¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤ÆRODYYOGA¡ÊR¡Ë¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃÆ¤à»Ñ¤ä¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¾Ð´é¤äÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È³Ú¤·¤¤¡ª¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326941&id=bodyimage3¡Û
½ÐÅ¹¶¨ÎÏÃÄÂÎ
³Æ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»î¿©¥³ー¥Êー¡¢°û¿©¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ä¤¹µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
