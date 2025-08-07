º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡ÖËÜ²°¤ÇÎÃ³è¡×¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥¯¥êー¥à¥½ー¥ÀÊÁ¤¦¤Á¤ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡ÊËÜ¼Ò:ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Ê¿Àî²íÎ´¡¢°Ê²¼ Ì¤Íè²°½ñÅ¹¡Ë¤Ï¡¢²Æ¤Î¿·¤·¤¤²á¤´¤·ÊýÄó°Æ¡ÖËÜ²°¤ÇÎÃ³è¡×¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥ÀÊÁ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤Á¤ï¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸«¤¿ÌÜ¤âÎÃ¤·¤²¤Ê¡Ö²Æ¤ÎÄêÈÖ¡×¤òËÜ²°¤Ç
¡¡ÌÔ½ë¤ÎÂ³¤¯8·î¤Î¡ÖËÜ²°¤ÇÎÃ³è¡×´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢²Æ¤é¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì¤Íè²°½ñÅ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¦¤Á¤ï¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÃ¤·¤²¤Êµ¤Ê¬¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¤ï¤Ï¡¢Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ñÀÒ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ¤Íè²°½ñÅ¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìºý¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ê²Æ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î4Æü～8·î17Æü¤Þ¤ÇÀèÃåÇÛÉÛ
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Ì¤Íè²°½ñÅ¹Á´Å¹ÊÞ
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¡¦²þÁõµÙ¶È¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÜ²°¤ÇÎÃ³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ì¤Íè²°½ñÅ¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖËÜ²°¤ÇÎÃ³è¡×¤Ï¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÃ¤·¤¤½ñÅ¹¤ò¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÈÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¿·¤·¤¤²Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ä²ÈÄí¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌ¤Íè²°½ñÅ¹
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1-5-1¥¤¥ª¥ó¥¿¥ïー9F
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û¡¡043-298-1021¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡1985Ç¯12·î24Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û¡¡1²¯±ß¡Ê¥¤¥ª¥ó¡Ê³ô¡Ë100¡ó½Ð»ñ¡Ë
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Û¡¡Ê¿Àî¡¡²íÎ´
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¡¡½ñÀÒ¡¦»¨»ï¤ÎÈÎÇä¡¿Ê¸¶ñ¡¦»¨²ß¤ÎÈÎÇä¡¿¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Î±¿±Ä
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò Ì¤Íè²°½ñÅ¹
ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1-5-1¥¤¥ª¥ó¥¿¥ïー9F
e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ : https://www.miraiyashoten.co.jp