»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¡ÖPeople¡Çs Choice Award¡×¤ò¼õ¾Þ¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ1°Ì
¢¡ Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï»ÈÍÑ¼Ô1,502¿Í¤¬¾ÜºÙ¤ËÉ¾²Á
¢¡ »°É©½Å¹©¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ»½Ñ¤ä¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖPeople¡Çs Choice Award¡×¤ò3²óÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ
»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ´î·¼¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡¢»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Î¹ë½£¸½ÃÏË¡¿ÍMitsubishi Heavy Industries Air-Conditioners Australia¡Ê°Ê²¼¡¢MHIAA¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É»ÙÅ¹Mitsubishi Heavy Industries Heat Pumps NZ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëConsumer NZ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×ÉôÌç¤Î¸ÜµÒËþÂÅÙ1°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖPeople¡Çs Choice Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï2Ç¯¤Ë1ÅÙ¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»°É©½Å¹©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2021Ç¯¡¢2023Ç¯¤ËÂ³¤3²óÏ¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¹ØÆþ¤Þ¤¿¤Ï»ÈÍÑ¤·¤¿1,502¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£»°É©½Å¹©¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Ç93%¡¢Áí¹çËþÂÅÙ¤Ç92%¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÀ½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤ª¤è¤ÓÀÇ½¡×¡Ö¸Î¾ã¤äÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÍÌµ¤È¤½¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¡×¡Ö0～10ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÁí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¡×¡ÖÆ±°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆ¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÜºÙ¤Ê¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
People¡Çs Choice Award¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¼çÍ×»ØÉ¸¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë¶È¤Ë¤Î¤ß¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¤º¡¢Åý·×Åª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¼õ¾Þ¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸øÀµÀ¤È¿®ÍêÀ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Consumer NZ¤Ï1959Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£À½ÉÊ»î¸³¤äÀ½ÉÊ¤ÎÈ´¤¼è¤êÄ´ºº¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Î¸øÀµ¤Ê»Ô¾ì·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢MHIAA¼ÒÄ¹¤ÎÃæÅç ¾¼Çî¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢3²óÏ¢Â³¤ÇPeople¡Çs Choice Award¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¿®Íê¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¤´É¾²Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡£
»°É©½Å¹©¥µー¥Þ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÎäÃÈË¼¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
