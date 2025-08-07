¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¡§2031Ç¯¤Ë¤Ï75.2É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤Ø
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î7Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¹½Â¤¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¡¢À½ÉÊÄêµÁ¤äÊ¬Îà¡¢ÍÑÅÓ¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶È³¦¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢µ¬À©Æ°¸þ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ°è¤Î¶¡µë¡¦¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿·µ¬»²ÆþÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î»²Æþ¼Ô¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬
YH Research¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.30¡ó¤Ç³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó53.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï56.2É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï75.2É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¾Ò²ð
¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¤È¤Ï¡¢¤«¤µ»õ¼Ö¡Ê¥Ù¥Ù¥ë¥®¥ä¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¼´¤¬¸ß¤¤¤ËÄ¾¸ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊÐ¿´¤·¤Æ¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢»õÌÌ¤¬¤Í¤¸¤ì¤¿·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤¥È¥ë¥¯ÅÁÃ£Ç½ÎÏ¤ÈÀÅ²»À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»õ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¸åÎØ¶îÆ°ÍÑ¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥ä¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¼´¤Ë´ð¤Å¤»Ô¾ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ú´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
NISSEI CORPORATION¡¢KHK Gears¡¢Okamoto Machinery¡¢Bharat Gears¡¢Arrow Gear¡¢SAMGONG GEAR¡¢Hubei Axle¡¢Excellence Gear¡¢Nidec Graessner¡¢Belon Machinery¡¢Minchen Gear¡¢MTI Motion ¡ÊDavall Gears¡Ë¡¢Benoy¡¢Shrewsbury Machine & Gear¡¢Northern Tool & Gear¡¢Bevel Gears ¡ÊJamal Group¡Ë¡¢Nippon Gear¡¢Henan Yizhi Machinery
¡¦Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÀïÎ¬¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¦´ë¶ÈÊÌ¤ËÃÏ°èÅ¸³«¡¦À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£
¡ÚÀ½ÉÊÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Speed Ratio: Below 5¡¢Speed Ratio: 5-10¡¢Speed Ratio: Above 10
¡¦À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦²Á³ÊÆ°¸þ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡£
¡¦¹âÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤âÄó¶¡¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Automotive¡¢Heavy Machinery¡¢Industrial Gearboxes¡¢Others
¡¦ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÍøÍÑ¥È¥ì¥ó¥É¡¢À®Ä¹Î¨¤ò²Ä»ë²½¡£
¡¦³Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ²ÝÂê¤äº£¸å¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½À¤âÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£ÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
¡¦³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¡¢¾ÃÈñÆ°ÂÖ¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤ÎÅ¸³«¤òÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¡¦ÀïÎ¬´ë²èÉôÌç¡¦Åê»ñ²È¡¦¶È³¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.yhresearch.co.jp/reports/867731/hypoid-gears
3¡¥¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ°è¤Î¶¡µë¡¦¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿·µ¬»²ÆþÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î»²Æþ¼Ô¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬
YH Research¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.30¡ó¤Ç³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó53.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤À¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï56.2É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï75.2É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¾Ò²ð
¥Ï¥¤¥Ý¥¤¥É¥®¥ä¤È¤Ï¡¢¤«¤µ»õ¼Ö¡Ê¥Ù¥Ù¥ë¥®¥ä¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¼´¤¬¸ß¤¤¤ËÄ¾¸ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊÐ¿´¤·¤Æ¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢»õÌÌ¤¬¤Í¤¸¤ì¤¿·Á¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤¥È¥ë¥¯ÅÁÃ£Ç½ÎÏ¤ÈÀÅ²»À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»õ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¸åÎØ¶îÆ°ÍÑ¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥ä¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¼´¤Ë´ð¤Å¤»Ô¾ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ú´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
NISSEI CORPORATION¡¢KHK Gears¡¢Okamoto Machinery¡¢Bharat Gears¡¢Arrow Gear¡¢SAMGONG GEAR¡¢Hubei Axle¡¢Excellence Gear¡¢Nidec Graessner¡¢Belon Machinery¡¢Minchen Gear¡¢MTI Motion ¡ÊDavall Gears¡Ë¡¢Benoy¡¢Shrewsbury Machine & Gear¡¢Northern Tool & Gear¡¢Bevel Gears ¡ÊJamal Group¡Ë¡¢Nippon Gear¡¢Henan Yizhi Machinery
¡¦Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÀïÎ¬¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¦´ë¶ÈÊÌ¤ËÃÏ°èÅ¸³«¡¦À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£
¡ÚÀ½ÉÊÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Speed Ratio: Below 5¡¢Speed Ratio: 5-10¡¢Speed Ratio: Above 10
¡¦À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦²Á³ÊÆ°¸þ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡£
¡¦¹âÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤âÄó¶¡¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Automotive¡¢Heavy Machinery¡¢Industrial Gearboxes¡¢Others
¡¦ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÍøÍÑ¥È¥ì¥ó¥É¡¢À®Ä¹Î¨¤ò²Ä»ë²½¡£
¡¦³Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ²ÝÂê¤äº£¸å¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½À¤âÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£ÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
¡¦³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¡¢¾ÃÈñÆ°ÂÖ¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤ÎÅ¸³«¤òÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¡¦ÀïÎ¬´ë²èÉôÌç¡¦Åê»ñ²È¡¦¶È³¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.yhresearch.co.jp/reports/867731/hypoid-gears
3¡¥¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û