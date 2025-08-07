¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¥ì¥Ýー¥È¡§2031Ç¯¤Ë¤Ï665É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò2025Ç¯8·î7Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢À½ÉÊ³µÍ×¡¢ÍÑÅÓ¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¹½Â¤¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤ÊÀ¸»ºÃÏ°è¤È¾ÃÈñÃÏ°è¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò¾Ü½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¾ÜºÙ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¿·µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ³«È¯Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×¤Î»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î440É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï665É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Î´Ö¤ËCAGR¤Ï6.4%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¶èÊ¬
À¤³¦¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢´ë¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÊÌ¡§Vertical Solids Handling Pumps¡¢Horizontal Solids Handling Pumps
ÍÑÅÓÊÌ¡§Industrial¡¢Mining¡¢Municipal¡¢Agriculture¡¢Others
´ë¶ÈÊÌ¡§Franklin Electric¡¢Flowserve¡¢Pentair¡¢The Weir Group¡¢Gorman-Rupp¡¢Xylem¡¢Ebara¡¢Zoeller¡¢Crane Pumps & Systems¡¢Sulzer¡¢Cornell Pump¡¢Industrial Flow Solutions¡¢Kirloskar Brothers Limited¡¢Ruhrpumpen¡¢ABEL ¡ÊIDEX¡Ë¡¢EDDY Pump
ÃÏ°èÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡§
ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥èー¥í¥Ã¥ÑÃÏ°è¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ê£±¡ËÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¡§¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Î²áµî¿ôÇ¯´Ö¡Ê2020～2025Ç¯¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¡Ê2026～2031Ç¯¡Ë¤òÍ½Â¬¡£´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ÈÌ¤Íè¤ÎÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¡§À¤³¦¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶ÈÊÌÇä¾å¤ä»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
¡Ê£³¡ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡§Ãæ¹ñ¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¡ÊÇä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢²Á³Ê¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
¡Ê£´¡ËÀ¤³¦¤Î¾ÃÈñÃÏ°è¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡§À¤³¦¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×¼çÍ×¾ÃÈñÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¡¢¼ýÆþ¤È¼ûÍ×¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÍ½Â¬¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£µ¡ËÀ¤³¦¤ÎÀ¸»ºÃÏ°è¤ÎÇ½ÎÏ¤ÈÀ®Ä¹Ê¬ÀÏ¡§À¤³¦¤Î¸Ç·ÁÊª½èÍý¥Ý¥ó¥×¼çÍ×À¸»ºÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡¢À¸»ºÎÌ¡¢Á°Ç¯ÈæÀ®Ä¹Î¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ¸»ºÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ¡§Àî¾å»º¶È¡¢ÀîÃæ»º¶È¡¢Àî²¼»º¶È¤Î³ÆÃÊ³¬¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÈÈ¯Å¸¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
