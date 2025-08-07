¥¯¥é¥¹¡¢30Æü´Ö¤Î¤ª»î¤·¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ønicesleep¡Ù¤ò³«»Ï
¡Ê¡Ønicesleep¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://nicesleep.jp/¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î½Û´Ä·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝ Íµ¾æ¡Ë¤Ï¡¢30Æü´Ö8,980±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤¦¾å¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ønicesleep (¥Ê¥¤¥¹¥¹¥êー¥×)¡Ù¤ò2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ønicesleep¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÜÆü8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nicesleep.jp/¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÀèÃå40Âæ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÇÂç28,000±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹ØÆþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ønicesleep¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È :
https://nicesleep.jp/
¡Ønicesleep (¥Ê¥¤¥¹¥¹¥êー¥×)¡ÙÄó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯¤âÊª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ëÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑÂÑµ×ºâ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS(https://clas.style/)¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹´ü¤Ç¤¢¤ë2018Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÇÌó36¡ó¾å¾º(*1)¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¾å¾º·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤¬2025Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Web¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³1Ç¯¤Ç²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿Êý¤¬Á´ÂÎ¤Î48.5%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬Çã¤¤¹µ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê*2¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²È¶ñ¤ä²ÈÅÅÁª¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ë29.6%¤¬²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþ¤ò¸å²ù¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê41.6%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡Ê*3¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Âð¤Ç°ìÄê´ü´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Âç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¸å²ù¤ä¼ºÇÔ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¡×¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¡Ö¹ç¤¦¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢30Æü´Ö¤ÎÊÖÉÊ²ÄÇ½´ü´Ö¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ønicesleep¡Ù¤Î³«»Ï¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¹ç¤¦¤â¤Î¡×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢¼«Í³¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
(*1)½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë·ë²Ì¡×https://www.stat.go.jp/data/cpi/1.html
(*2)¡ÚCLASÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÛÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤ª¤è¤½2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤³¤³1Ç¯¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤ê(https://clas.style/company/news/211)
(*3)¡ÚCLASÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÛÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸¤¯¾è¤êÀÚ¤ë¡ª3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸å²ù¤¹¤ë²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÁª¤Ó¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë»î¤·¤Æ¼ºÇÔ¤ò²óÈò(https://clas.style/company/news/214)
¡Ønicesleep¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ønicesleep¡Ù¤Ï¡¢30Æü´Ö8,980±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤¦¾å¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÂ°¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Áª¤Ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ÏÁ´¹ñ¡ÊÎ¥Åç¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¼ê½ç
- STEP1¡§Áª¤Ö
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¿ÇÃÇ¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤ª»î¤·¤·¤¿¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
- STEP2¡§¤ª»î¤·
30Æü´Ö8,980±ß¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¤ª»î¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- STEP3¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³ÍøÍÑ¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¡¤´ÊÖÉÊ
µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ä²Á¡ÊÈÎÇä²Á³Êー8,980±ß¡Ë¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤Î¿½ÀÁ¤Ç¤´ÊÖÉÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Î±ø¤ì¡¦ÇËÂ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÖÉÊ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡¦ÊÖÉÊ»þ¤ÎºÊñ¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ønicesleep¡Ù¤ÎÆÃÄ§- ¡ØZINUS¡Ù¤ÎºÇ¾åµé¥é¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó300ÅÀ¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥¹¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢À¤³¦21¥õ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZINUS¡Ê¥¸¥Ì¥¹¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¾åµé¥é¥¤¥ó¤ò¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¡¦¥¯¥¤ー¥ó¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤«ÊÖÉÊ¤¹¤ë¤«¡¢30Æü´Ö¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìó2½µ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬Å¬Åö¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ønicesleep¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤«¤é30Æü´Ö¤ò¡Ö¤ª»î¤·´ü´Ö¡×¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤Þ¤º¤Ï½é²ó»ÙÊ§¤¤¤Î8,980±ß¤Î¤ß¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë
¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢¡Ö£±.½é²ó¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡§8,980±ß¡×¢ª¡Ö£².»Ä²Á¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡§ÈÎÇä²Á³Ê-8,980±ß¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
- ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤âÊÖÉÊOK¡£¿½ÀÁ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥«¥ó¥¿¥óÊÖÉÊ
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¤ª»î¤·¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢±ø¤ì¤äÇËÂ»¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÖÉÊÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Î±ø¤ì¡¦ÇËÂ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÖÉÊ²ÄÇ½¡£¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¡ÖÊÖÉÊ»þºÊñÉÔÍ×¡×¤Ç¡¢¿½ÀÁ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÊÖÉÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÀìÂ°¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È
30Æü´Ö¤Î¤ª»î¤·´ü´ÖÃæ¤â¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÃæ¤â¡¢¡ÖÀìÂ°¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤äÌ²¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏZINUS¤Î¡Ö5Ç¯ÊÝ¾Ú¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢½é´üÉÔÎÉ¤äÄÌ¾ïÍøÍÑ¤Ç¤ÎÇËÂ»¤Ê¤É¤ÏÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁÁë¸ý¤â¡Ønicesleep¡Ù¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡ªÀèÃå40Âæ¸ÂÄê¡Ö¹ØÆþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
ËÜÆü2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃå40Âæ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¹ØÆþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç28,000±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ç·×4¤Ä¤Î¡ÖÃÍ°ú¤ÆÃÅµ¡õ¥¯ー¥Ý¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÇÆÃÅµ¤òGET¡ª
- ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£±.¡¡²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÅê¹Æ¡Ê6,000±ßOFF¡Ë
- ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£².¡¡Í§Ã£¾Ò²ð¡Ê¾Ò²ð¤·¤¿Êý1Ëü6,000±ßOFF¡Ë
- ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£³.¡¡¿²¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¡Ê3,000±ßOFF¡Ë
- ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£´.¡¡»È¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òSNS¤ÇÅê¹Æ¡Ê3,000±ßOFF¡Ë
¹ØÆþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó :
https://nicesleep.jp/campaign/20250807
¡Ønicesleep¡Ù¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/nicesleep_official/
¡Ønicesleep¡Ù¸ø¼°X¡§https://x.com/nicesleep_30d
¸½ºß¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Àè¹ÔÃíÊ¸¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¡×Áª¤Ö¡Ø30days¡Ê¥µー¥Æ¥£ー¥Ç¥¤¥º¡Ë¡Ù
¡Ønicesleep(https://nicesleep.jp/)¡Ù¤Ï¡¢¡È¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¹ç¤¦¤â¤Î¡×¤òÁª¤Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ø30days¡Ê¥µー¥Æ¥£ー¥Ç¥¤¥º¡Ë¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¡Ø30days¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢30Æü´Ö8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¹ØÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø30days¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS(https://clas.style/)¡Ù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö½Û´Ä·¿¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØCLAS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¢ªÊÖµÑ¢ª¥ê¥Ú¥¢¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¢ª¼¡¤ÎÊý¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¾¦ÉÊ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯2·î»þÅÀ¤ÇÎß·×11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥Ú¥¢¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊÖÉÊ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖÉÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤âÇÑ´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ú¥¢¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Î¾å¡¢¡ØCLAS¡Ù¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡Ø30days¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø30days¡Ù»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡¡¼èÄùÌòCTO¡¡»³²¼ Çîµð¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ò¤í¤Ê¤ª¡Ë
¾¦ÉÊ¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤¬ºÙÊ¬²½¤¹¤ë¸½Âå¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢30Æü´Ö¤Î¤ª»î¤·´ü´Ö¤È¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø30days¡Ù¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø30days¡Ù¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤¤ËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤¦¡×¤³¤È¡£¼êº¢¤ÊÈñÍÑ¤Ç¤´¼«Âð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»î¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÄ¹´üÅª¤Ë°é¤à¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬¿´¤«¤éËþÂ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø30days¡Ù¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤¦¡×¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö¡ÈÊë¤é¤¹¡É¤ò¼«Í³¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë½Û´Ä·ÐºÑ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¹ØÆþ¤äÊ¬³äÊ§¤¤¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ËÂå¤ï¤ë¡¢²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤Î¿·¤·¤¤ÍøÍÑ¡¦¼èÆÀÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ½Û´Ä·¿¤Î²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖCLAS¡×(https://clas.style/)
- Ë¡¿Í¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ¡¦°ÜÅ¾¡ÖCLAS Biz¡×(https://clas.style/biz/office/)
- ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎWeb²ñµÄ¤ä1on1¤ËºÇÅ¬¡Ö¸Ä¼¼·¿¥Õ¥©¥ó¥Öー¥¹¡×(https://clas.style/biz/phonebooth)
- ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ÎÁá´üÀ®Ìó¤ò»Ù±ç¡ÖCLAS¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡×(https://clas.style/biz/staging)
- ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡Ö²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂß¥µー¥Ó¥¹¡×(https://clas.style/biz/kagu-chintai)
- ¡Ú30days¡Û¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Önicesleep¡×(https://nicesleep.jp/)
ÍøÍÑ¸å¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Á¶¡Ë¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·ºÆ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑ´þÊªºï¸º¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-6-6¡¡ÀÄÍÕÂæ¥¹¥¿¥¸¥ª2F
¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û·ªÅÄÄ®93¡ÖKRP BIZ NEXT¡×Æâ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×ÊÝ Íµ¾æ
ÀßÎ©¡¡¡§2018Ç¯4·î24Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clas.style/company.html
▶CLASºÇ¿·¾ðÊó¡§https://clas.style/company/news