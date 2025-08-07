X-PLANET¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÎNFT¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
Com2uS¥°¥ëー¥×¤ÎCom2uS Platform¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb3¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖX-PLANET¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎNFT¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎNFT¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢X-PLANET¤¬¥°¥íー¥Ð¥ëWeb3¥²ー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆNFT¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢Îß·×150Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ø¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëÀïÎ¬·¿¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯4¤Ä¤Î¹ñ²È¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬¤È¼ê¤Ë´À°®¤ëÆ¬Ç¾Àï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢XPLA¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÎNFT¾¦ÉÊ¤Î¥ª¥ó¥Üー¥É¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ëNFT¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ç¤¹¡£
³«Éõ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×·Á¼°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎNFT¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå50Ì¾¤ÎÊý¤Ë100XPLA¤òÄÉ²Ã¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X-PLANET¤Ï¡¢Web3¥²ー¥à¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëºÇ½é¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¿ôÉ´¼ïÎà¤Î¿·µ¬¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÎNFT¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢X-PLANET¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.xpla.net/
¢¢¡Ø¥Ñ¥º¥ë¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¥«ー¥ÉNFTÀìÍÑ¥Úー¥¸
https://www.xpla.net/reveal/galleon
¢¢¡Ø¥Ñ¥º¥ë ¥¹¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://skygalleon.jp/
¢£¡ÖX-PLANET¡×¤È¤Ï
¡ÖX-PLANET¡×¤Ï¡¢´ÊÎ¬¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤È¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëWeb3¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥¢ー¥È¡¢¥²ー¥à¡¢K-POP¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯·¡¤·¡¢À¤³¦¤ÎWeb3»Ô¾ì¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£