¡ÚFRONTIER¡Û¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¿ä¾©PC¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï ～¹âÀÇ½¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ç²÷Å¬¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½～
¥¤¥ó¥Ðー¥¹¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¿·±ºÅçÄ®1-1-25¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ·Ä¼¡Ïº¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖFRONTIER¡×¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë3D³ÊÆ®¥²ー¥à¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¤Î¿ä¾©PC¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¤Î³µÍ×
¤³¤Î¤¿¤ÓÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³ÊÆ®¥²ー¥à¤Î¶â»úÅã¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¤ò²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¿ä¾©PC¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤ÈGeForce RTX 50¥·¥êー¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò2¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤È¿±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢FRONTIER¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡Ê https://www.frontier-direct.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¿ä¾©PC¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejVF5/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
¢£À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡ã¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¿ä¾©PC¡ä
¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù¿ä¾©PC¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Î¸¡¾Ú´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ¡ä
¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥àー¥º¤Ç¤«¤Ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¥³¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥²ー¥à¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Î½üµî¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Î AI ¥¿¥¹¥¯¤ò NPU ¤Ë¥ª¥Õ¥íー¥É¤·¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Î»ëÄ°¤ä¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò²÷Å¬¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãGeForce RTX 50¥·¥êー¥ºÅëºÜ¡ä
GeForce RTX 50¥·¥êー¥º¤Ï¡¢NVIDIA¤ÎºÇ¿·¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡ÖBlackwell¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿GPU¤Ç¤¹¡£
¥²ー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£Âè5À¤ÂåTensor¥³¥¢¤ÈÂè4À¤ÂåRT¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¤äAI½èÍý¤ÎÀºÅÙ¤È½èÍýÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ìー¥àÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖDLSS 4¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÉÁ²èÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ÈÄ¥À¤ÈÎäµÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¡ä
¡üGHL¥·¥êー¥º
¡ÎÉý Ìó230mm ¡ß ¹â¤µ Ìó500mm ¡ß ±ü¹Ô Ìó465mm¡Ï
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326925&id=bodyimage1¡Û
¥±ー¥¹Á°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Ë¸÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏRGB-LED¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ç¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¥Ñー¥Ä¤äLED¥é¥¤¥ó¤Î¸÷¤òÈþ¤·¤¯±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢¿§¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨¥±ー¥¹¥«¥éー¤Ï¡¢Çò¿§¡¦¹õ¿§¤Î2¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡üGK¥·¥êー¥º
¡ÎÉý:Ìó215mm x ¹â¤µ:Ìó347mm x ±ü¹Ô:Ìó401mm¡Ï
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326925&id=bodyimage2¡Û
³ê¤é¤«¤Ê³Ñ´Ý¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ê³°´Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÍÆÎÌ¤ÏÌó30L¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥È¥à¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥¨¥¢¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿âÄ¾¥¨¥¢¥Õ¥íー¹½Â¤¡×ºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¥±ー¥¹¥«¥éー¤Ï¡¢Çò¿§¡¦¹õ¿§¤Î2¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326925&id=bodyimage3¡Û
¢£¡ØVirtua Fighter 5 R.E.V.O.¡Ù ¤È¤Ï
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµá¤òÂ³¤±¤ë¡¢3D³ÊÆ®¥²ー¥à¤Î»ÏÁÄ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¤¬¿ë¤ËSteam¤Ø
¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー esports¡ÙVer.2.0¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Îµ¡Ç½¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ï¿ë¤ËÆ®¤¤¤Î¾ì¤òSteam¤Ø¡ª
½¾Íè¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥íー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥³ー¥É¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¡×¡Ö4K¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Á´À¤³¦¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ÊC¡ËSEGA
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¤¥ó¥Ðー¥¹¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
