¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê²óÅ¾·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢Ê¿ÈÄ·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯8·î7Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹Å¸Ë¾
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¹â½ãÅÙºàÎÁ¤È¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊFPD¡Ë¡¢¸÷³ØÍÑÅÓ¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸þ¤±¤Î²óÅ¾·¿¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã±°ìÆ±°ÌÂÎ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ÁÎÌ¤¬265.787329 g/mol¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¡¢²½³ØÅª¡¦ÊªÍýÅªÆÃÀ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»º¶È¹½Â¤¤È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»º¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÈ¯Å¸Æ°¸þ¤ò³µ´Ñ¤·¡¢²óÅ¾·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓÊ¿ÈÄ·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ä²ÁÃÍ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äFPD»º¶È¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ½¸Ìó·¿¤Î¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¬Î®¤È²ÝÂê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³ÈÂç¾õ¶·¤âÊ»¤»¤Æ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÃ¼ÁÇºà»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥ª¥Ö»À²½Êª¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·»Ù±ç¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÊÑ³×À¯ºö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤È¹ñ²È¼çÆ³¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦¤Î»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¶¡µë¤È¾ÃÈñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤âµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÆÃÄêÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¡¢°ìÄê¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶èÊ¬¤Èµ»½ÑÆ°¸þ
ËÜ»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬Îà¡§
¡ü ²óÅ¾·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§ÂçÌÌÀÑ¥¬¥é¥¹¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¹»þ´Ö²ÔÆ¯¸þ¤±¡£¹â¸úÎ¨¤ÊºàÎÁ»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü Ê¿ÈÄ·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§¼ç¤Ë¾®ÌÌÀÑ¤ÎÀºÌ©ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢À®Ëì¤Î¶Ñ°ìÀ¤äÀ©¸æÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬Îà¡§
¡ü ÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡§ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥»¥ë¤ÎÈ¿¼ÍËÉ»ßËì¤äÆ©ÌÀÆ³ÅÅËì¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊFPD¡Ë¡§¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä±Õ¾½¡¢Íµ¡EL¤Ê¤É¤ÎÅÅ¶ËÁØ·ÁÀ®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ü ¸÷³ØÍÑÅÓ¡§¹â¶þÀÞÎ¨Ëì¤äËÉÈ¿¼ÍËì¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âµ¡Ç½¥ì¥ó¥º¤ä¥»¥ó¥µー¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§Áõ¾þÍÑÅÓ¤ä³Æ¼ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºà¤È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÀ®Ä¹Å¸Ë¾
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¹â½ãÅÙºàÎÁ¤È¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊFPD¡Ë¡¢¸÷³ØÍÑÅÓ¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸þ¤±¤Î²óÅ¾·¿¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã±°ìÆ±°ÌÂÎ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ÁÎÌ¤¬265.787329 g/mol¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¡¢²½³ØÅª¡¦ÊªÍýÅªÆÃÀ¤Î°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»º¶È¹½Â¤¤È»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»º¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÈ¯Å¸Æ°¸þ¤ò³µ´Ñ¤·¡¢²óÅ¾·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓÊ¿ÈÄ·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ä²ÁÃÍ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤äFPD»º¶È¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ½¸Ìó·¿¤Î¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¬Î®¤È²ÝÂê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³ÈÂç¾õ¶·¤âÊ»¤»¤Æ¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÃ¼ÁÇºà»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ë¥ª¥Ö»À²½Êª¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·»Ù±ç¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÊÑ³×À¯ºö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¤½£¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤È¹ñ²È¼çÆ³¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦¤Î»À²½¥Ë¥ª¥Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¶¡µë¤È¾ÃÈñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤âµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÆÃÄêÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¡¢°ìÄê¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¶èÊ¬¤Èµ»½ÑÆ°¸þ
ËÜ»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬Îà¡§
¡ü ²óÅ¾·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§ÂçÌÌÀÑ¥¬¥é¥¹¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¹»þ´Ö²ÔÆ¯¸þ¤±¡£¹â¸úÎ¨¤ÊºàÎÁ»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü Ê¿ÈÄ·¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§¼ç¤Ë¾®ÌÌÀÑ¤ÎÀºÌ©ÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢À®Ëì¤Î¶Ñ°ìÀ¤äÀ©¸æÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌÊ¬Îà¡§
¡ü ÂÀÍÛ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡§ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥»¥ë¤ÎÈ¿¼ÍËÉ»ßËì¤äÆ©ÌÀÆ³ÅÅËì¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊFPD¡Ë¡§¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä±Õ¾½¡¢Íµ¡EL¤Ê¤É¤ÎÅÅ¶ËÁØ·ÁÀ®¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡ü ¸÷³ØÍÑÅÓ¡§¹â¶þÀÞÎ¨Ëì¤äËÉÈ¿¼ÍËì¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¡¢¹âµ¡Ç½¥ì¥ó¥º¤ä¥»¥ó¥µー¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§Áõ¾þÍÑÅÓ¤ä³Æ¼ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºà¤È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________