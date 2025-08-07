¹âÀºÅÙAI¥íー¥«¥ë½èÍý¤Ë¤è¤ëË¡¿Í¸þ¤±µÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMozip Enterprise¡×¤ÎÀè¹ÔÆ³Æþ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÊç½¸³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒENIAQ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¾¸ý Âç»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë¼Â¹Ô·¿¤Î¹âÀºÅÙ¡¦¹âÂ®¤ÎAIÊ¸»úµ¯¤³¤·µ»½Ñ¡ÖMozip¡×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤È¶¦¤Ë¼¡À¤Âå¤Î²ñµÄµÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤ÎÊç½¸¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢²ñµÄµÄ»öÏ¿¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Ë¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡Ê³°ÉôÁ÷¿®¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¡Ë¡¢ÀºÅÙÉÔÂ¡ÊÊ£¿ôÏÃ¼Ô¡¦ÀìÌçÍÑ¸ìÂÐ±þ¤Î¼å¤µ¡Ë¡¢¹â¥³¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ENIAQ¤Ï¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¼Â¹Ô·¿¤Î¹âÀºÅÙ¡¦¹âÂ®AIÊ¸»úµ¯¤³¤·µ»½Ñ¡ÖMozip¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Mozip¤ÎÆÃÄ§
1. ¹âÀºÅÙ¤ÊÏÃ¼ÔÊ¬Î¥
¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎAIÊ¸»úµ¯¤³¤·¥â¥Ç¥ë¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿AIÏÃ¼ÔÊ¬Î¥¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°»²²Ã¼Ô¤ò¼«Æ°¤Ç¼±ÊÌ¤·¡¢È¯¸À¼Ô¤´¤È¤ËÀµ³Î¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥·¥¹¥Æ¥à²»À¼¤òÄ¾ÀÜÏ¿²»
²»À¼¤òPCÆâ¤«¤éÄ¾ÀÜ¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Zoom¤äGoogle Meet¤Ê¤É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñµÄ¥Äー¥ë¤ËÂÐ±þ¡£
ÄÉ²Ã¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÎÏ¿²»¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. ¼«Á³¤Ê²ñµÄ¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤
¥Ü¥Ã¥ÈÆþ¼¼ÉÔÍ×¡¢ÄÌÃÎ¤Ê¤·¤ÇÏ¿²»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Ê²ñµÄ¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£
4. ¥íー¥«¥ë½èÍý¤Ë¤è¤ë¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¦ÏÃ¼ÔÊ¬Î¥¤òPC¤Î¥íー¥«¥ë¾å¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
²»À¼¥Çー¥¿¤ª¤è¤ÓÊ¸»úµ¯¤³¤·¥Çー¥¿¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤ËÁ÷¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ÖMozip¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿µ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÝÂê¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«È¯µ¡Ç½¤ÎÎã¡ä
◼︎¼ÒÆâÍÑ¸ì¤ä¶È³¦ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ
ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ø¤ÎÂÐ±þÀºÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¥«¥¹¥¿¥à¼½ñ¤ä²»À¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß Åù
◼︎Í×Ìó·Á¼°¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃê½ÐÏ¢·È
²ñµÄÍ×Ìó¤Î´ë¶ÈÆÈ¼«¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¢°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß Åù
◼︎²ñµÄ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÅý¹ç¡¦¸¡º÷ÂÎ¸³
²ñµÄ¤´¤È¤Î²»À¼¡¦µÄ»öÏ¿¡¦¥¿¥¹¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò²£ÃÇÅª¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¡×Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿Éô½ðÃ±°Ì¤Ç¤ÎÀ°Íý¡¦¸¡º÷À¤Î¶¯²½ Åù
◼︎¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë½àµò¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑÀß·×
¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë½àµò¤·¤¿±¿ÍÑÀß·× Åù
Â¾¤Ë¤â¡¢µ®¼Ò¤Î²ñµÄ±¿ÍÑ¤äµÄÏÀ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Mozip EnterpriseÀè¹ÔÆ³Æþ¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëSaaSÆ³Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î²ñµÄ¡¦¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿µÄ»öÏ¿´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
- ÀìÌçÀ¤äÍÑ¸ì¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤è¤ê¡¢µÄ»öÏ¿¤Î½¤Àµ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º
- ²ñµÄ¤Î¼«Æ°¸¡ÃÎ¤ÇÏ¿²»Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñµÄ¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë
- Í×ÅÀÃê½Ð¤äToDo¿¶¤êÊ¬¤±¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢µÄ»öÏ¿¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ê¥½ー¥¹¤òºï¸º
- ²ñµÄ¥Çー¥¿¤òÁÈ¿¥¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ä¥¤¥·¥åーÀ°Íý¤Ë¾º²Ú
ENIAQ¼Ò¤Î¶¯¤ß
◼︎¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ
ÅìµþÂç³Ø¾ðÊó·Ï½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ËÀºÄÌ¤·¤¿³«È¯ÂÎÀ©
◼︎¥¹¥Ôー¥É¤È½ÀÆðÀ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¡¢´ë¶È¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ
◼︎¥æー¥¶ーÃæ¿´»×¹Í
UX/UI¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤òÄÉµá
Êç½¸³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§¼ÒÆâ³°²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À½Ìô¡¢À½Â¤¡¢IT¡¢¶âÍ»¡¢Ë¡Ì³¤Ê¤É¡Ë
Êç½¸ÏÈ¡§½é´ü~5¼Ò
ÄùÀÚ¡§2025Ç¯8·î30Æü
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ENIAQ¤Ï¡¢AIµÄ»öÏ¿¤ò¡ÖÃ±¤Ê¤ëÊ¸»úµ¯¤³¤·¡×¤«¤é¡¢µÄÏÀ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿°Õ»×·èÄê»Ù±ç¡¦ÃÎ¸«¶¦Í¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê²ñµÄ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î³èÍÑÂÎ¸³¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å