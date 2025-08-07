¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡ØNeo-Porte¡Ù½êÂ° É¢¥Ä¥ë¥®¥Ü¥¤¥¹ÅëºÜ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä ～ ¡ÖWIRELESS EARPHONES¡¿CP-TWS01E É¢¥Ä¥ë¥® ¥â¥Ç¥ë¡× ～
¥ª¥ó¥¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÛ¬ ½¡ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖCP-TWS01E¡×¤È³ô¼°²ñ¼ÒNeo-Porte¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡ÖNeo-Porte¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉ¢¥Ä¥ë¥®¢¨1¤È¤Î¥Ü¥¤¥¹Æþ¤ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ò¼õÃíÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326823&id=bodyimage1¡Û
ËÜµ¡¼ï¡ÖCP-TWS01E¡×¤Ï¡¢Qualcom£í¡ÊR¡Ë¼ÒÀ½¤ÎSoC¡ÖQCC3072¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊSBC¤äAAC¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëQualcomm¡ÊR¡Ë aptXTM Adaptive¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAndroidÃ¼Ëö¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎQualcomm ¡ÊR¡Ë aptXTM¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â²»¼Á¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¤¤ÀÜÂ³°Ý»ýÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢iPhone¤äAndroidÃ¼Ëö¡¢²»³Ú¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¹âÉÊ°Ì¤Êº¸±¦Æ±»þÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖQualcomm¡ÊR¡Ë TrueWireless Mirroring¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¿Æµ¡¤È¤·¤ÆÀÜÂ³¤·¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ëº¸±¦È¿ÂÐÂ¦¤Î¿®¹æ¤ò¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÁ÷¤ê½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ç¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤ÎÅÁÁ÷¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ï»þ¥íー¥ë¥¹¥ï¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ä¥Î¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÊÒ¸º¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¡¢ÄãÃÙ±ä¥âー¥É¡Ê¥²ー¥à¥âー¥É¡Ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ¿åµ¡Ç½¡ÊIPX4¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Æ°»þ¤Î´À¤äµÞ¤Ê±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢É¢¥Ä¥ë¥®¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡ÊÁ´13¥ïー¥É¡Ë¤òÅëºÜ¡£½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤ÎÅ·ÌÌ¤È¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Ë¤ÏÉ¢¥Ä¥ë¥®¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡ÖONKYO DIRECT ANIME STORE¡Ê²»¥¢¥Ë1¹æÅ¹¡Ë¡×¤Ë¤Æ8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤ê¼Âµ¡Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²»¼Á¤ä²»À¼¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¢A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¾ïÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¤ª¤è¤Ó½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¡Ö²»¥¢¥Ë1¹æÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡ØÉ¢¥Ä¥ë¥®¡Ù
Í¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¿Í¡£¹ø¤Î·õ¤Ï¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¡¢Éð´ï¤ÏÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¤È¸ý¿ô¡£ºÇ°¤Î¼£°Â¡¦Îô°¤Ê´Ä¶¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡£ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤À¤±¤ÏËÜÅö¤ÎÍ¦¼Ô¡£Æó¸ý¥³¥ó¥í¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Î¤¬ºÇ¶á¤ÎÌ´¡£
¢£ É¢¥Ä¥ë¥®¡¡¸ø¼°X¡Ê@HiiragiTsurugi¡Ë¡§https://x.com/HiiragiTsurugi
¢£ É¢¥Ä¥ë¥®¡¡youtube¡§https://www.youtube.com/@HiiragiTsurugi
¢£ É¢¥Ä¥ë¥®¡¡twitch¡§https://www.twitch.tv/hiiragitsurugi
¢£ Neo-Porte¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://neo-porte.jp/
¢£ Neo-Porte ¸ø¼°X¡Ê@NeoPorte_info¡Ë¡§https://x.com/NeoPorte_info
¢£ Neo-Porte youtube¡§https://www.youtube.com/@neoporte-office
¡Ú¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326823&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326823&id=bodyimage3¡Û
¢£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡ÖONKYO DIRECT¡× ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hiiragitsurugi.aspx
¢£¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§00～2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§00
¢£À½ÉÊÈ¯Á÷¡§2025Ç¯10·î²¼½Ü¤«¤é11·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
