¡Ú4Ç¯Ï¢Â³¡Û³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¤¬¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÇ§Äê¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÍÍ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆâ °ìÌð¡¢°Ê²¼¡§NAVICUS¡Ë¤Ï¡¢Great Place to Work(R) Institute Japan¡Ê°Ê²¼¡¢GPTW¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë2025Ç¯8·î¤Î¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÇ§Äê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÇ§Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Great Place to Work(R) Institute¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ìÄê¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¤ò¡¢³Æ¹ñ¤ÎÍÎÏ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë³èÆ°¤òÀ¤³¦Ìó150¥ö¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¸¦µæ½ê¤¬Great Place to Work(R) Institute¤è¤ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Great Place to Work(R) Institute Japan¤ò±¿±Ä¤·Àµ¼°¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NAVICUS¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò´ð¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0731_4994.html
NAVICUS¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒNAVICUS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NAVICUS¤Ï¡¢´ë¶ÈÍÍ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥óºî¤ê¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆSNS¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¡£´ë¶ÈÍÍ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢SNS¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¼ÒÆâÃ´Åö¤Î°éÀ®¡¢±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦¤´»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´»Ù±çÀè¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï1²¯620Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¡£
2023Ç¯12·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¡¢Æü¡¹¤´»Ù±ç¤ÎÉý¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬Àß·×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¡¦±¿±Ä
SNS¡ÊX¡¦Facebook¡¦Instagram¡¦LINE¡¦TikTok¡¦YouTube¡¦Discord¤Û¤«¡Ë±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
Web¹¹ð±¿ÍÑ
¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Û¤«¡Ë´ë²è¡¦±¿±Ä
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Î¸ú²ÌÊ¬ÀÏ
¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³»Ù±ç
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎSNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
InstagramºÎÍÑ»Ù±ç
ITWeb¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡¡https://www.navicus.jp/
¸ø¼°X¡¡https://x.com/navicus_jp
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/navicus.inc/
¸ø¼°note¡¡https://note.com/navicus