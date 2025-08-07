¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
L¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇQR¥³ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü´ÖÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê»Üºö¤ò¼«Æ°²½
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326804&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ç¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÎëÌÚÎ´¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È³ÈÄ¥¥Äー¥ë¡ÖL Message¡Ê¥¨¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÎ®Æþ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡ÖQR¥³ー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±µ¡Ç½¤ÎÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢²ÔÆ¯ON/OFFÀßÄê¤äÍ¸ú´ü´ÖÀßÄê¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥Úー¥¸¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤È´ÉÍý¸úÎ¨¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢QR¥³ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ä´ÉÍý¤ÎÈÑ»¨¤µ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê±¿±Ä¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÔÆ¯ON/OFFÀßÄê¤Ç"¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ©¸æ²ÄÇ½"¤ÊQR¥³ー¥É±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½
QR¥³ー¥É¤Î²ÔÆ¯¤ò¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇON¤ÈOFF¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÔÆ¯¤òOFF¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Úー¥¸¤ä»ØÄê¤·¤¿¥Úー¥¸¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö³°¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ãæ¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°ÆÆâ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¡¢´ë¶È¥¤¥áー¥¸¤Î°Ý»ý¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£Í¸ú´ü´ÖÀßÄê¤Ë¤è¤ê"´ü´Ö¸ÂÄê»Üºö"¤Î¼«Æ°´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë
QR¥³ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤òÀßÄê¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«»ÏÆü¤è¤êÁ°¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤·¡¢½ªÎ»Æü¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¤Ê¤É¤Ç¡¢¼êÆ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢³Î¼Â¤Ê´ü´Ö´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥¦¥¶¥Úー¥¸¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç"´ë¶È¤é¤·¤µ"¤ò±é½Ð
¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤éQR¥³ー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ºÝ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Úー¥¸¤ò¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´²èÁü¤ÎÁÞÆþ¤äÇ¤°Õ¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈÉ½¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢QR¥³ー¥É¤Î¥«¥éー¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿®Íê´¶¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ç"¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý"¤ò¼Â¸½
¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òL Message¡Ê¥¨¥ë¥á¡Ë¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Í§¤À¤ÁÄÉ²ÃÍÑ¤ÎURL¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾ðÊó¤ò¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ²Ã»þ¤ËL Message¡Ê¥¨¥ë¥á¡Ë¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤ÎÆó½ÅÆþÎÏ¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Çー¥¿¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤Ç"³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÁÐÊý¸þÏ¢·È"¤¬²ÄÇ½¤Ë
¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢L Message¡Ê¥¨¥ë¥á¡ËÆâ¤Î¾ðÊó¤ò³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
L Message¡Ê¥¨¥ë¥á¡Ë¤Ë³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥³ー¥ë¥Ð¥Ã¥¯URL¡×¡Ê¥Çー¥¿¼õ¤±¼è¤êÍÑ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢LINE ID¤äÄÉ²Ã¾ðÊó¡¢LINEÅÐÏ¿Ì¾¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÁ÷¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ´ÉÍý¡ÊCRM¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LINE·ÐÍ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò´ûÂ¸¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë¤â¤¹¤°³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£
