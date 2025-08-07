¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þ¡¢µ¡²ñÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ËUS$ 802.83²¯¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë8.10¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ËUS$ 1,618.38²¯¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤ÈÍÑÅÓÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏÍýÅªÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉý¹¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÍ×¤ÊÀ½ÉÊ¥Ù¥ó¥Àー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊñ³çÅª¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ëPDF¤òÆþ¼ê¡§ - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/saudi-arabia-debt-collection-market
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤È¥Ëー¥º¤ËÅ¬±þ¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢·ò¹¯¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡¢À¯¼£Åª¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÊÑ²½¤ÈÈ¼¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÊÑ²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñÅªÊÑ³×¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢´ØÏ¢À¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È´Ø¤ï¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä»ÈÍÑ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÂ¨»þÅª¤Ê¥Çー¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤ÏÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ë¡¢Ã±°ÌÈÎÇäÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÏÍø±×À®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î22¡ó¤Î¤ß¤¬¤³¤ì¤òÊó¹ð¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç14¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¹¹ð¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤ÇÇä¾å¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶È³¦¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÁý²Ã¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½ÉÊ¹½À®¤Î²þÁ±¤Ë¾ÇÅÀ¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ®Ä¹¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñºâ´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÍø±×À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎºÆÀÜÂ³¤ò¿Þ¤ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î95%¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÏÅê»ñ·×²è¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤Î80%¤¬À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹·×²è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Íø±×À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¡¢85¡ó¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï76¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
EC¤È¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂæÆ¬
EC¤È¿©ÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬²áµî1¥ö·î´Ö¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀì¶È¾®ÇäÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¹â¤¤ÍøÍÑÎ¨¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÇã¤¤Êª½¬´·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤Û¤Ü40¡ó¤¬²áµî1½µ´Ö¤Ç¿©ÎÁÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä¥¿¥ª¥Ð¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Î¼çÍ×¤ÊÇã¤¤ÊªÀè¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ëPDF¤òÆþ¼ê¡§ - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/saudi-arabia-debt-collection-market
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤È¥Ëー¥º¤ËÅ¬±þ¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢·ò¹¯¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡¢À¯¼£Åª¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÊÑ²½¤ÈÈ¼¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÊÑ²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñÅªÊÑ³×¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢´ØÏ¢À¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È´Ø¤ï¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä»ÈÍÑ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÂ¨»þÅª¤Ê¥Çー¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤ÏÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎºÄÌ³²ó¼ý»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ë¡¢Ã±°ÌÈÎÇäÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÏÍø±×À®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î22¡ó¤Î¤ß¤¬¤³¤ì¤òÊó¹ð¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç14¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¹¹ð¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¼êË¡¤ÇÇä¾å¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶È³¦¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÁý²Ã¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½ÉÊ¹½À®¤Î²þÁ±¤Ë¾ÇÅÀ¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ®Ä¹¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æ
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñºâ´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÍø±×À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎºÆÀÜÂ³¤ò¿Þ¤ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î95%¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÏÅê»ñ·×²è¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅú¼Ô¤Î80%¤¬À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹·×²è¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Íø±×À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¤³¤Î·¹¸þ¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¡¢85¡ó¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¾¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï76¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
EC¤È¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂæÆ¬
EC¤È¿©ÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬²áµî1¥ö·î´Ö¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀì¶È¾®ÇäÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¹â¤¤ÍøÍÑÎ¨¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÇã¤¤Êª½¬´·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤Û¤Ü40¡ó¤¬²áµî1½µ´Ö¤Ç¿©ÎÁÉÊ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä¥¿¥ª¥Ð¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Î¼çÍ×¤ÊÇã¤¤ÊªÀè¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£