¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÎß·×½ÐÉÊ¿ô25,000·ï¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ Êâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇäÇã¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÎß·×½ÐÉÊ¿ô¤¬25,000·ï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢µ»ö¤ä²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤ä»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Ê¤É³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡¢¾®Àâ¤ä·ò¹¯¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÇäÇã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï2012Ç¯¤è¤ê¡¢ÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇäÇã¤Ç¤¤ëEC·¿¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ÐÉÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤¬½ÐÉÊ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ0±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½ÐÉÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÊ£¿ôÊ¬Ìî¤Ç¤Î½ÐÉÊ¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ»ö¤Ê¤É¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢AI¥×¥í¥ó¥×¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Î½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§～2025Ç¯8·î31Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¸ø³«Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Á°ÅÝ¤·¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é
¡Ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡¦¥³ー¥ÉÈÖ¹æ4176¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎëÌÚÊâ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20－1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¡¦ÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦µá¿Í¤ä»Å»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¤«¤é±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éÊç½¸¡×
¡¦¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥í¿Íºà¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥«¥¦¥È¡×
¡¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¸¡º÷¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥éË¡Î§ÁêÃÌ¡×
¡¦Â¨ÀïÎÏ¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òºÇÂ®¤Ç¤´Äó°Æ¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡×
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼ê´Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ªÇ¤¤»¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¢¥·¥¹¥È¡×
¡¦¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¥ë¡×
¡¦°Æ·ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ÂÌ¾¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥×¥í¡×
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥ÈAI¥Äー¥ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éAI¥¹¥¿¥¸¥ª¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥³¥³¥Ê¥é
https://coconala.co.jp