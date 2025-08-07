¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÎß·×½ÐÉÊ¿ô25,000·ï¤òÆÍÇË

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é


³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ Êâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇäÇã¤Ç¤­¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1¥«·î¤ÇÎß·×½ÐÉÊ¿ô¤¬25,000·ï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ø¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢µ­»ö¤ä²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤­¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£



¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤ä»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤Ê¤É³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¡¢¾®Àâ¤ä·ò¹¯¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÇäÇã¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



Åö¼Ò¤Ç¤Ï2012Ç¯¤è¤ê¡¢ÃÎ¼±¡¦¥¹¥­¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇäÇã¤Ç¤­¤ëEC·¿¥¹¥­¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥­¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥­¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Î¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ÐÉÊ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤¬½ÐÉÊ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â·¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£


´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó


¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ0±ß¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½ÐÉÊ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÊ£¿ôÊ¬Ìî¤Ç¤Î½ÐÉÊ¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£



¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ­»ö¤Ê¤É¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢AI¥×¥í¥ó¥×¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Î½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


´ü´Ö¡§～2025Ç¯8·î31Æü(Æü)


ÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¸ø³«Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä


¢¨¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Á°ÅÝ¤·¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é

¡Ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡¦¥³ー¥ÉÈÖ¹æ4176¡Ë


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎëÌÚÊâ


½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20－1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー6F


»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§


¡¦ÃÎ¼±¡¦¥¹¥­¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤­¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥­¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥­¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×


¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤­¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡×


¡¦µá¿Í¤ä»Å»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¤«¤é±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éÊç½¸¡×


¡¦¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥í¿Íºà¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥«¥¦¥È¡×


¡¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¸¡º÷¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥éË¡Î§ÁêÃÌ¡×


¡¦Â¨ÀïÎÏ¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òºÇÂ®¤Ç¤´Äó°Æ¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡×


¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼ê´Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ªÇ¤¤»¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¢¥·¥¹¥È¡×


¡¦¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¥ë¡×


¡¦°Æ·ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ÂÌ¾¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥×¥í¡×


¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥ÈAI¥Äー¥ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éAI¥¹¥¿¥¸¥ª¡×


¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥³¥³¥Ê¥é



https://coconala.co.jp