¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥º¡¢¥Î¥¤¥º·Ú¸ºµ¡Ç½¤ÈËÉ¿Ðµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡ÖPTS647¥¿¥¯¥¿¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯É½
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÀÜÂ³À¤Î¹â¤¤¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹©¶Èµ»½ÑÀ½Â¤´ë¶È¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´»Ô¡¢NASDAQ¡§LFUS¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëLittelfuse¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¥·¥êー¥º¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¥Î¥¤¥ºÀÇ½¡¢ÂÑµ×À¡¢ËÉ¿ÐÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÂçÉý¤ÊÀß·×²þÎÉ¤òÆÃÄ¹¤È¤¹¤ë ¡ÖPTS647¥¿¥¯¥¿¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥·¥êー¥º¡×¤ò8·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖPTS647¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡¢Äã¥Î¥¤¥º½ÐÎÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¾Ò²ð¡§https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6373811857112
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326576&id=bodyimage1¡Û
¤ï¤º¤« 4.5 x 4.5 mm ¤Î¡ÖPTS647¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë PCB ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3 ¤Ä¤Î¹â¤µ¤ÈºîÆ°ÎÏ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê1.0N¡¢1.8N¡¢2.5N¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½À®¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç 500,000 ²ó¤ÎºîÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç °ì´Ó¤·¤¿¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¼ç¤Ê²þÎÉÅÀ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆâÉô²óÅ¾¤òËÉ»ß¤·¡¢¿¶Æ°¤Ë¤è¤ëÁû²»¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿
¡¦ËÉ¿ÐÀ¤Èµ¡³£Åª°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥Éー¥à¥·ー¥ê¥ó¥°¥Æー¥×
¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥º¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¿¶Æ°¤Ç¤â²»¼Á¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Âç¼ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¥áー¥«ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þÎÉ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤¬¡¢ÉÊÈÖ¤Ë¡ÖN¡×¤¬ÉÕ¤¯²þÎÉÈÇPTS647¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPTS647¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÉÊÈÖ¤È¶¦Â¸¤·¡¢½¾Íè¹½À®¤È¿·¤·¤¤Äã¥Î¥¤¥º»ÅÍÍ¤Î¤É¤Á¤é¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥º/C&K ¥¿¥¯¥¿¥¤¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÏÈÆÍÑÀß·×¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢KSC¥·¥êー¥º¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ä¼ÖºÜÍÑ´Ä¶¸þ¤±¤ÎÌ©ÊÄ·¿¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ¹
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È ¡Ê4.5 x 4.5 mm¡Ë¡§ ¾®·¿¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½
¡¦¥íー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§ ¹â¤µ 3.8 mm ¤«¤é
¡¦Ä¹¤¤Æ°ºî¼÷Ì¿¡§ ºÇÂç500,000²ó¤ÎºîÆ°
¡¦¿¨³Ð¤Î¿®ÍêÀ¡§ ¥¯¥ê¥¢¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÁàºî´¶¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê¥æー¥¶ーÁàºî¤¬²ÄÇ½
¡¦É½ÌÌ¼ÂÁõÀß·×¡§ ¼«Æ°ÁÈÎ©¤ò´ÊÁÇ²½
¡¦Äã¥Î¥¤¥ºÀÇ½¡§ ÉÔÍ×¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¿¶Æ°¤ä²»¶Á´³¾Ä¤òÄã¸º
¡¦¶¯²½¤µ¤ì¤¿ËÉ¿ÐÀ¡§ Ïª½Ð¤·¤¿´Ä¶¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤òÊÝ¾Ú
¢£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó
¡¦Ì±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡§ ¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥«¥á¥é¡¢¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¦¹©¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡§ ÅÅµ¤ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦°åÎÅµ¡´ï¡§ ÀÅ½ÍÀ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´Æ»ë¤ª¤è¤Ó¿ÇÃÇ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹
¢£»ÅÍÍ
ÅÅµ¤Åª¼÷Ì¿¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ô¡Ë¡§2,000,000²ó/500,000²ó
Æ°ºî²¹ÅÙ¡Ê¡î¡Ë¡§-40¡î to 85¡î
ÀÜÅÀÄê³Ê¡§50mA
ÀÜ¿¨Äñ¹³¡§¡ã 100 m¦¸
Àä±ïÄñ¹³¡§100 M¦¸ min.
Àä±ïÂÑÎÏ¡§¡ä 250 Vrms
¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±À¡§IEC61760-1 ¤Ë½àµò¤·¤¿±ô¥Õ¥êー¥ê¥Õ¥íー¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¥×¥í¥»¥¹
¢£Æþ¼êÊýË¡
¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥ºÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥Æ¥ë¥Ò¥åー¥º¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ï littelfuse.com ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
