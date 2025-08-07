¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¡¡Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤È¥³¥é¥Ü
¡¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ¹¸¹°¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡×¡ÖÎ®¤»¤ë¥ß¥Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥·ー¥È¡×¡ÖÀ¸¤¤ê¤â¤Á¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡È¯Çä¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡ª»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò±ÒÀ¸ÍÑÉÊ2¼ï¤ÈÀÚ¤êÌß¤ËºÎÍÑ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡×¤Ï¡¢½ã¿å¤ò99%»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸ü¼ê¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿¬¤Î±ø¤ì¤òÍ¥¤·¤¯¤Õ¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ®¤»¤ë¥ß¥Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥·ー¥È¡×¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¤âÎ®¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤·¤ê¤Õ¤¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸¤¤ê¤â¤Á¡×¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÄã²¹À½Ë¡¡Ê¢¨2¡Ë¤ÇÀºÊÆ¤·¤¿¹ñ»º¿å°ð¤â¤ÁÊÆ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤êÌß¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÀ¸³è¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Ê¢¨3¡Ë
¢¨1¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡×¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡£
¢¨2¡§¤ªÊÆ¤Î¿©Ì£¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¼ÊÆ¤ÎÊÝ´É¡¦ÀºÊÆ¡¦ÊñÁõÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò15ÅÙ°Ê²¼¤Î´Ä¶¤Ç¹Ô¤¦À½Ë¡¡£
¢¨3¡§¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£