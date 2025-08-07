¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ö¥êー¥°H¡×¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¡ÖMOREVE¡×¤òÆ³Æþ
¥½¥Ëー¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢SWC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ö¥êー¥°H¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ë¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMOREVE¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMOREVE¡×¤Î¡ÖÌµÀþ±ÇÁüÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌµÀþ±ÇÁüÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿³È½¤ÎÂ¦Æ¬Éô¤Ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤òÁõÃå¤·¡¢»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Î¥×¥ìー¤ò´Ö¶á¤ÇÂª¤¨¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤Î»£±Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎÅöÆüÈÎÇä¥Öー¥¹¤Ë¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¶â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SWC¤Ï¡¢º£¸å¤â´¶Æ°¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤È¥¹¥Þー¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
