¼óÅÔ·÷¸þ¤±¤ÎÊªÎÌÁýÂç¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥°¥ëー¥×ºÇÂç¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯
¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×±ºÏÂÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò½×¹©
¡¡¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅÄ ÂÙµ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥³ーGHD¡×¡Ë¤Ï¡¢8·î7Æü¤Ë¡Ö¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×±ºÏÂÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¿·¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë½×¹©¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆÀÑÂÐ¾ÝÌÌÀÑ80,000㎡¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿5¥«Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ûÂ¸»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¿¼²½¡×¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡¢¥°¥ëー¥×ºÇÂç¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¿·¥»¥ó¥¿ー¤Ï¥»¥ó¥³ーGHD¤¬·úÀß¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¾åÅï¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢·×²èÄÌ¤êËÜÇ¯8·î¤Ë½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×»±²¼¤Î¥»¥ó¥³ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥ó¥³ー¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö±ºÏÂIC¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤ÇÌó30㎞·÷Æâ¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¡Ö±ºÏÂÈþ±à±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ï¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤âÍ¥°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ºë¶ÌÃÏ¶è¤ËÅÀºß¤¹¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢ÎÌÈÎ¤òÃæ¿´¤Ë¼óÅÔ·÷¸þ¤±¤ÎÊªÎÌ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊªÎÌÁý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎäÅàÎäÂ¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â¤µÌó35£í¤È¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¢¨¤Î¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥»¥ó¥¿ー³«Àß¤Ç¼óÅÔ·÷¸þ¤±¤ÎÊªÎ®¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥óÊªÎ®¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢¨ Åö¼ÒÄ´¤Ù
¡ã¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×±ºÏÂÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Î³µÍ×¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2033/115304/115304_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¹Êó¼¼
ÅÅÏÃ¡§£°£¶-£¶£´£´£°-£µ£±£µ£¶
E-mail¡§ kouhou@sknet.senko.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÁý¤¨Â³¤±¤ëÎäÅàÎäÂ¢¡¢ÎÌÈÎÊªÎ®¤ËÂÐ±þ¥°¥ëー¥×ºÇÂç¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤¬ÍèÇ¯²ÔÆ¯～¥»¥ó¥³ー¥°¥ëー¥×±ºÏÂÂçÌçÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¾åÅï¼°¤ò³«ºÅ～¡×¡Ê2024/11/25¡Ë
https://www.senkogrouphd.co.jp/about/news/assets/20241125.pdf
