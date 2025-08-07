Ž¢ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLESŽ£ ¡¢¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤ÎŽ¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£»²²Ã »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎŽ¢³Ø¹»µë¿©»Ù±çŽ£±þ±ç
ÌÀÀ±¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò (¼ÒÄ¹:ËÎ±¾¼¹À)¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤«¤éÅÓ¾å¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Ø¹»µë¿©¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤Î Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£ ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»µë¿©¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
Ž¢ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLESŽ£¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤¹
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¤Ï¡¢Ž¢¤ª¤¤¤·¤µŽ¤¥¥é¥ê¡ù ¤«¤é¤ÀŽ¤¥¥é¥ê¡ù ÃÏµåŽ¤¥¥é¥ê¡ùŽ£ ¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶Ž¥¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤«¤éÇ§ÄêNPOË¡¿Í¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤Î Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£ ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
CSV·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É Ž¢ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLESŽ£ ¤òÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£ ¤Î¥Þー¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµ²²î¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»µë¿©»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
Ž¥ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¤³¤Ã¤Æ¤ê¾ßÌý
Ž¥ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES Ç»¸ü·ÜÇòÅò
Ž¥ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES Ç»¸ü¥³¥¯»ÝÆÚ¹ü
Ž¥ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES ¥³¥¯»Ý¥½ー¥¹¾Æ¤½¤Ð
¢£ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLES
Ž¢ÌÀÀ± ¥í¥«¥ÜNOODLESŽ£ ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ÏŽ¢ÄãÅü¼Á¢¨1¡õ¥«¥í¥êー200kcalÌ¤Ëþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Þ¤¤Ž£ ¤ò¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤Ï Ž¢ÄãÅü¼Á¢¨2¡õ¥«¥í¥êー300kcalÌ¤Ëþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤Þ¤¤Ž£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ2024Ç¯3·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤! ¤½¤ó¤ÊÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊŽ¢ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ (È¬Äû)Ž£ ¤è¤ê¡¢Ãæ²Ú¥¹¥¿¥¤¥ëÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤óÈóÌýÍÈ¤² ´¥ (ÅºÉÕÄ´Ì£ÎÁÅù¤ò´Þ¤à¤â¤Î) (100gÅö¤¿¤ê) ¤ÈÈæ³Ó¡£
¢¨2 Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊŽ¢ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ (È¬Äû)Ž£ ¤è¤ê¡¢Ãæ²Ú¥¹¥¿¥¤¥ëÂ¨ÀÊ¥«¥Ã¥×¤á¤óÌýÍÈ¤²¾Æ¤¤½¤Ð ´¥ (ÅºÉÕÄ´Ì£ÎÁÅù¤ò´Þ¤à¤â¤Î) (100gÅö¤¿¤ê) ¤ÈÈæ³Ó¡£
¢£Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£¤È¤Ï
ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤Ç³Ø¹»µë¿©¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£¡£WFP¹ñÏ¢À¤³¦¿©ÎÈ·×²è (°Ê²¼¹ñÏ¢WFP) ¤¬ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¹Ô¤¦³Ø¹»µë¿©»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µë¿©¤òÆþ¤ì¤ëÍÆ´ï¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¥«¥Ã¥×¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢Ž¢¥ì¥Ã¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥óŽ£ ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Þー¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬´ë¶È¤«¤éÇ§ÄêNPOË¡¿Í¹ñÏ¢WFP¶¨²ñ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¡¢¹ñÏ¢WFP¤¬ÅÓ¾å¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë³Ø¹»µë¿©»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤«¤é2024Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÌó3,215Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»µë¿©¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
[URL] https://www.jawfp.org/redcup/