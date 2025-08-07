Ž¢ÌÀÀ±°ÃŽ£ ¥·¥êー¥º 2025Ç¯8·î25Æü(·î) ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª
¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¡È´ØÀ¾É÷¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡É¤È¡ÈÅ·¤×¤é¤½¤Ð¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë
Ž¢ÌÀÀ±°ÃŽ£ ¥·¥êー¥º¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î) ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä
ÌÀÀ±¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò (¼ÒÄ¹:ËÎ±¾¼¹À) ¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó Ž¢ÌÀÀ±°Ã ¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó ÂçÀ¹Ž£ ¤È Ž¢(Æ±) Å·¤×¤é¤½¤Ð ÂçÀ¹Ž£ ¤ò¡¢2025Ç¯8·î25Æü(·î)¤ËÁ´¹ñ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¤Ï ¡ÈÍø¿¬º«ÉÛ¡É »ÈÍÑ¢¨1¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ž¢´ØÀ¾É÷¤Î¤Ä¤æŽ£¤Ë
Å·¤×¤é¤½¤Ð¤Ï ¡È¹¹²ÊÊ´¡É »ÈÍÑ¢¨2¤ÇÇò¤¯¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ÈŽ¢½Å¤Í¤À¤·¤Ä¤æŽ£¤Ë
Ž¢ÌÀÀ±°ÃŽ£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÌÍ¤ä¶ñºà¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤È¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿¤Ä¤æ¤ÎËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÍ¤´¤í´¶¤â¤¢¤ë¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤·¤Ë¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥·¥º¥ë¤ä¿©´¶¤òÉ½¤¹¥³¥Ôー¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ž¢ÌÀÀ±°Ã ¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó ÂçÀ¹Ž£ ¤Ï¤Ä¤æ¤ò¶¯²½¡£Íø¿¬º«ÉÛ¤ò»ÈÍÑ¢¨1¤·¡¢¹á¤êË¤«¤Ê³ï¤À¤·¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ØÀ¾É÷¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Çö¸ý»ÅÎ©¤Æ¤Î¤Ä¤æ¤Ë¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤æ¤º¤È¼·Ì£¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¡¢¹á¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢ÌÀÀ±°Ã Å·¤×¤é¤½¤Ð ÂçÀ¹Ž£ ¤ÏÌÍ¤È¤Ä¤æ¤ò¶¯²½¡£ÌÍ¤Ï¿·¤¿¤Ë¤½¤Ð¤Î¼Â¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ ¡È¹¹²ÊÊ´¡É ¤ò»ÈÍÑ¢¨2¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÍ¤Ë¤Ä¤ë¤ß¤ä¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤¢¤¿¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÇò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ßÌý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤«¤»¤¿¤Ä¤æ¤Ï¡¢½¡ÅÄ³ï¤ÈËÜ³ï¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¹â¤¯¥³¥¯¿¼¤¤»Ý¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿ßäÀù¼·Ì£¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶ñºà¤Ê¤É¥·¥º¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÌÍ¤ä¶ñºà¤Î¿©´¶¤òÉ½¤¹¥³¥Ôー¤òÀµÌÌ¤Ë¿ø¤¨¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤ËÁÊµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ Ž¢ÌÀÀ±°ÃŽ£ ¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡¡Íø¿¬º«ÉÛ¤ÎÊ´Ëö»ÈÍÑ(À½ÉÊÃæÍø¿¬º«ÉÛ0.09%)¡¢º«ÉÛ¥¨¥¥¹¤ÏÍø¿¬»º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨2¡¡¤½¤ÐÊ´Ãæ¡¢¹¹²ÊÊ´59%»ÈÍÑ
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
ÌÀÀ±°Ã ¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó ÂçÀ¹
ÌÍ : ¤Ä¤ë¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¤¦¤É¤ó¡£
¤Ä¤æ : Íø¿¬º«ÉÛ¢¨¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»Ý¤ß¤Ë¡¢¹á¤êË¤«¤Ê³ï¤À¤·¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë´ØÀ¾É÷¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Çö¸ý»ÅÎ©¤Æ¤Î¤Ä¤æ¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤¤¤¿¼·Ì£¤È¤æ¤º¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¶ñºà : °ìËç¤ªÍÈ¤²¡¢¤Í¤®¡£
¢¨Íø¿¬º«ÉÛ¤ÎÊ´Ëö»ÈÍÑ(À½ÉÊÃæÍø¿¬º«ÉÛ0.09%)¡¢º«ÉÛ¥¨¥¥¹¤ÏÍø¿¬»º¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
ÌÀÀ±°Ã Å·¤×¤é¤½¤Ð ÂçÀ¹
ÌÍ : ¹¹²ÊÊ´¤ò»ÈÍÑ¢¨¤·¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤Ä¤ë¤ß¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢¤ä¤äÇò¤¤¾åÉÊ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤½¤Ð¡£
¤Ä¤æ : ½¡ÅÄ³ï¤Î¹á¤ê¹â¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤Ë¡¢ËÜ³ï¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤¿Ë§½æ¤Ê¤À¤·¤Ë¡¢¾ßÌý¤È´Å¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú¤¤¤¿¤½¤Ð¤Ä¤æ¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤¤¤¿ßäÀù¼·Ì£¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¶ñºà : °ìËçÅ·¤×¤é¡¢¤Í¤®¡£
¢¨¤½¤ÐÊ´Ãæ¡¢¹¹²ÊÊ´59%»ÈÍÑ
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×