¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡Û¡Ø¤Ä¤¯¤Ð¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÌû¤·¤à2025¡Ù¤ò³«ºÅ
¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡Ê½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¹âÅÄ¹À¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Î¹¤äÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¡Ö¤Ä¤¯¤¿¤Ó¡×¥×¥é¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Á´4²ó¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ä¤¯¤Ð¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÌû¤·¤à2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÞÇÈ»³Ï¼¤Î3¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò½ä¤ëÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡ÊÂè1～3ÃÆ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè4ÃÆ¤Ï¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý ÅíÍû¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡Ê10·î11Æü¡Ë¡¢Âè2ÃÆ¡Ê10·î25Æü¡Ë¡¢Âè3ÃÆ¡Ê11·î22Æü¡Ë¤Î³Æ²ó¤Ï¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥Ö¥É¥¦Èª
°ñ¾ë¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¼òÆÃ¶è¡×(*1)¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤ä¥ï¥¤¥Ê¥êーÀßÎ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃÞÇÈ»³Ï¼¤Î²ÖÖ¾´äÅÚ¾í¤¬°é¤à¥Ö¥É¥¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢±ü¹Ô¤¤ÈÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¤Ä¤¯¤Ð¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÌû¤·¤à2025¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¤«¤éÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê3¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²ó¤È¤â¡¢¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥ó¥Á¤È¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥ï¥¤¥ó3¼ï¤Î»î°û¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÃÏ°è¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤Î¡È¥Æ¥í¥ïー¥ë¡É¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÎÁÍý ÅíÍû¡×¤Î¹ÅìÎÁÍý¤È¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¿·¼ò¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£Á´4²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¤Ä¤¯¤Ð¤¬°é¤à¥ï¥¤¥ó¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¼òÆÃ¶è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2017Ç¯12·î¤ËÆâ³ÕÉÜ¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¹½Â¤²þ³×ÆÃ¶è¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¼òÆÃ¶è¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¤äÆÃ»º²Ì¼Â¤Î¤ª¼ò¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ñ¾ë¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÞÇÈ»³Ï¼¤Î²ÖÖ¾´ä¡Ê¤«¤³¤¦¤¬¤ó¡Ë¼Á¤¬É÷²½¤·¤¿ÅÚ¾í¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÀ¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥íー¥Ì¡ÊÊ©¡Ë¤ä¥µ¥ë¥Ç¥£ー¥Ë¥ã¡Ê°Ë¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ÎÂçÃÏ¡Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¡Ë¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ä¤¯¤Ð¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Æ¥í¥ïー¥ë¤òÌû¤·¤à¡Ù ³«ºÅ³µÍ×¡ÌÂè1ÃÆ¡Í¡Ö¥ï¥¤¥Ê¥êー¸«³Ø¤È¼êºî¤ê¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤Ç´¥ÇÕ¡ª¡×
～¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥ººî¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È°ðÍÕ¼òÂ¤¤Î¼òÂ¢¸«³Ø～
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û 9¡§00～15¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û ¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»ÔËÌ¾ò¡Ë ¤Û¤«
¡ÚÄê°÷¡Û 25Ì¾ÍÍ¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô 14Ì¾¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û ¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ºý¡Ë
¥×¥é¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§
https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/plan13/
¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥Ê¥êー
¡ÌÂè2ÃÆ¡Í¡ÖÃÞÇÈ»³Ï¼¤ÎÅÚ¾í¤òÃÎ¤ê¡¢¾úÂ¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×
～È¯¹ÚÅÓÃæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¤È¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¹©¾ì¸«³Ø～
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û 9¡§00～15¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û Bee¡Çs knees Vineyards¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»ÔÏ»½ê¡Ë ¤Û¤«
¡ÚÄê°÷¡Û 18Ì¾ÍÍ¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô 14Ì¾¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û ¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ºý¡Ë
¥×¥é¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§
https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/plan14/
Bee¡Çs knees Vineyards
¡ÌÂè3ÃÆ¡Í¡ÖÀ¸±éÁÕ¤¬Î®¤ì¤ëÇÀ±à¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÌû¤·¤à¥é¥ó¥Á¡×
～¥Ö¥É¥¦¤ÎÌ¢¼è¤êÂÎ¸³¡õÌ¢¤Çºî¤ë¥ï¥¤¥óäÆ¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÃÞÇÈ¥Ï¥à¡×¸«³Ø～
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û 9¡§00～15¡§00
¡Ú¾ì½ê¡Û Tsukuba Vineyard¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô·ª¸¶¡Ë ¤Û¤«
¡ÚÄê°÷¡Û 25Ì¾ÍÍ¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô 14Ì¾¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û ¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ºý¡Ë
¥×¥é¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§
https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/plan15/
Tsukuba Vineyard¤Î¥Ö¥É¥¦Èª
¢£¥×¥é¥ó¶¦ÄÌ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü15»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ãæ»ß¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ø¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û 2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¤è¤ê
¡ÚÎÁ¶â¡Û ³Æ \16,500
¢¨¾åµÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¡Ê¥ªー¥É¥Ö¥ë¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó3¼ï¤Î»î°û¡¢³Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ï¥¤¥Ê¥êー´Ö¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹Âå¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û ¤Ä¤Ð¤µ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò
TEL.029-886-5505¡¿Email wing-tours@tsubasa-kanko.co.jp
¡Ú´ë²è¡Û ¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð
¡Ú¼çºÅ¡Û ¤Ä¤Ð¤µ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¢©300-2631 °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¾Âºê4122¡Ë
°ñ¾ë¸©ÃÎ»öÅÐÏ¿ÈÖ¹æÂè2¼ïÎ¹¹Ô¶È¡¡¡ÊÂè2-695¹æ¡Ë¡¡Áí¹çÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô ÀÐÀî ¼£
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û ¤Ä¤¯¤Ð¤Î¤ª¤µ¤±¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ3¥«½ê¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¤´¾Ò²ð¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ê½ç¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥â¥Úー¥¸¤Ê¤ÉÀ¸»º¼Ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¤Î¥·¥Ë¥¢¥½¥à¥ê¥¨¤¬´Æ½¤¤·¤¿¼êÄ¡¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¹á¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ê¤É¤òµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¡Û ¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð
¡Ú¶¨»¿¡Û ¤¤¤Ð¤é¤´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¥ï¥¤¥ó¼êÄ¡¤Î¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤Ä¤¯¤¿¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯10·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡Ö¤Ä¤¯¤¿¤Ó¡×¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸¤Êý¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¡¢»Å»ö¡¢Í¾²Ë¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ø¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¡Ù¤¬´ë²è¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢½Ð²ñ¤¦ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Î¹¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢ÃÏ°è¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤¯¤¿¤Ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/
¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¤Ä¤¯¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÞÇÈ»³¤òË¾¤à¡¢ »Íµ¨¤Î¼«Á³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñºÝÅÔ»Ô¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¡×¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå·¿¥Û¥Æ¥ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥¸¥ãー¤ä´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯Â¿ÍÍ¤Ê²ñµÄ»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º§Îé»ÜÀß¤äÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ÜÀß¤â½¼¼Â¡£ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢SDGs¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡Ö°é¤Æ¤è¤¦SDGs¤ÎÌÚ¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯²ê¿á¤¤¤¿ÁÐÍÕ¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤Î±ÉÍÜ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ÞÍÕ¤òÈ÷¤¨¤¿Âç¼ù¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤É¤â¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¡ÈSDGs¤ÎÌÚ¡É¤òÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©305-0031 °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-1364-1 TEL¡§029-852-1112¡ÊÂå¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.nikko-tsukuba.com/
°é¤Æ¤è¤¦SDGs¤ÎÌÚ ¡§ https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/