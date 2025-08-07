¿Â»ÎÉþ¥Á¥§ー¥ó4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ý¥³¥ß1.7Ëü·ï¤òÂçÄ´ºº¡ªÀÜµÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¡©
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×µÚ¤Ó Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmov¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼mov¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¸ý¥³¥ß¥³¥à¡Ù¤ÎÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÊ¿¶Ñ¸ý¥³¥ß¿ô¤¬Â¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¤â¤Ã¤È¤âÊ¿¶ÑÉ¾²Á¡Ê¡ú¤Î¿ô¡Ë¤¬¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¤â¤Ã¤È¤â³°¹ñ¸ì¸ý¥³¥ßÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ー¥ïー¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202508_suits/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits
¢£ ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Âç¼ê¿Â»ÎÉþ¥Á¥§ー¥ó4¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß1Ëü7,488·ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡ÊÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡§676Å¹ÊÞ
- AOKI¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAOKI¡Ë¡§455Å¹ÊÞ
- ¤Ï¤ë¤ä¤Þ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ë¤ä¤Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡§182Å¹ÊÞ
- ¥³¥Ê¥«¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥«¡Ë¡§163Å¹ÊÞ
¡Ê¢¨Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª½Ð¡Ë
¢£ 1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¸ý¥³¥ß¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¿¶ÑÉ¾²Á¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥«¡×
¤³¤Á¤é¤Î»¶ÉÛ¿Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¸ý¥³¥ß¿ô¡×¡ÖÊ¿¶ÑÉ¾²Á¡Ê¡ú¤Î¿ô¡Ë¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤Î¸ý¥³¥ß¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ê¿¶ÑÉ¾²Á¡Ê¡ú¤Î¿ô¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Ç35.3·ï¡¢¡ú4.88¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ºÇ¤âÊ¿¶ÑÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Ç¤Ï¡ú5¤Î³ä¹ç¤¬Â¾3¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤
¤³¤Á¤é¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý4¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÉ¾²Á¡Ê¡ú¤Î¿ô¡Ë¤ÎÆâÌõ¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âÊ¿¶ÑÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ú5¤Î³ä¹ç¤¬91.3¡ó¤ÈÂ¾3¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®
¤³¤Á¤é¤ÎÉ½¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý4¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¡×¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢³Æ¥ー¥ïー¥É¤Î¡Ö1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤Î»ÈÍÑ²ó¿ô¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¸Ì®¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¡×¤Î°ã¤¤¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ¥ー¥ïー¥É¡§¥µ¥¤¥º ¡ä
¡Ö¤Ï¤ë¤ä¤Þ¡×¤Ç¤Ï¥ー¥ïー¥É¡Ö¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤¬45¡ó¤ÈÂ¾3¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤âÄã¤¤¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÎÀ£¤·¤¿¤Î¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã ¥ー¥ïー¥É¡§³ä°ú ¡ä
¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ー¥ïー¥É¡Ö³ä°ú¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤¬Â¾2¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥Ê¥«¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ä°ú¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ー¥ïー¥É¡ÖÀÜµÒ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤È¤Ï
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ²þÁ±¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¿ôÁý²Ã¡¢Ê£¿ô¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¹¹¿·¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤ÇÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÀ°È÷¤ä¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±MEOÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹¤¯¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î1¡ä
¼«¼ÒHP¤ò´Þ¤à31¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¡ª
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ä¾¦ÉÊ¡¦Åê¹Æ¤ò°ì³ç´ÉÍý
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒHP¤äGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°31¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¡¢¹©¿ôºï¸º¤ä¤ªÅ¹¤Ø¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î2¡ä
¸ý¥³¥ß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ªAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
½¸Ìó¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÆñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¼´¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊÖ¿®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î3¡ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¡ªºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿MEOÂÐºö
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¤äÂç½°ÅÀÉ¾¤Û¤«³¤³°¥µ¥¤¥È¡¢¼«¼ÒHP¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmov¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤ÆMEOÂÐºö¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
Ë¬Æü¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¦Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Çー¥¿¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÎÍèÆü¿ô¤äÆþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥È¾ðÊó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾õ¶·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¾ðÊó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü¥é¥Ü¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmov¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits)¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-32-12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ À¿
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡¡¦Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³Ø¤Ù¤ë²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡Ö¸ý¥³¥ß¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¡ÖË¬Æü¥³¥à(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_suits)¡×¤Î±¿±Ä
¢£ ¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
pr@mov.am