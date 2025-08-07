ÉñÂæ¡ØÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡Ù¾å±é·èÄê¡¡¼ç±é ¾¾ËÜ¹¬Âç¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸ÅÈªÆàÏÂ¤¬½Ð±é¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è

ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¤¬2025Ç¯10·î8Æü (¿å) ～ 2025Ç¯10·î13Æü (·î¡¦½Ë)¤Ë¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-24-7 ¥¤ー¥¹¥È¥®¥ã¥é¥êー B1F¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£




8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤ê¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï


Â¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ä±£Æ¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹çË¡Åª¤ËÀÁ¤±Éé¤¦¡ÈÌëÆ¨¤²²°¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£


·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ3ºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£


ÂÔË¾¤ÎÉñÂæ²½¡ª



¡ÚºîÉÊÆâÍÆ¡Û


ÉñÂæ¤Ï1990Ç¯Âå¡£


¡ÖÀµ¤·¤¤¼Ú¶â¤ÎÆ§¤ßÅÝ¤·Êý¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡×――


¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤­¡É¤ÇÌëÆ¨¤²¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥×¥í½¸ÃÄ¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¡£


¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ú¶â²ó¼ý¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÇ®·ì½÷À­¼Ò°÷¡£


Æó¼Ô¤ÎÇ®¤¤¹¶ËÉÀï¤ò¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÇÉÁ¤¯½é¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£


¸ø±é³µÍ×



ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×


¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü (¿å) ～ 2025Ç¯10·î13Æü (·î¡¦½Ë)


²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-24-7 ¥¤ー¥¹¥È¥®¥ã¥é¥êー B1F¡Ë



¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
10·î8Æü(¿å) 18:00


10·î9Æü(ÌÚ) 14:00 ¡¿ 18:00


10·î10Æü(¶â) 14:00 ¡¿ 18:00


10·î11Æü(ÅÚ) 13:00 ¡¿ 17:00


10·î12Æü(Æü) 13:00 ¡¿ 17:00


10·î13Æü(·î¡¦½Ë) 12:00 ¡¿ 16:00


¢¨¥í¥Óー³«¾ì¤Ï³«±é¤Î45Ê¬Á°¡¢µÒÀÊ³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°



¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â


Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡ãÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä


¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û¡ÊÀèÃå¡Ë


¼õÉÕ´ü´Ö¡§£¸·î£¸Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～10·î5Æü¡Ê·î¡Ë23:00


Æþ¶âÄùÀÚ¡§¼õÉÕÆü´Þ¤á£³Æü°ÊÆâ ºÇ½ªÆþ¶âÄùÀÚ¡§10·î5Æü¡Ê·î¡Ë23:59



¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¿¿ºê¿µ¡¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§¼£Àî¤Þ¤µ¤Ê¤ê


²»³Ú¡§µþ²ð¡¡ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍµÎ¼¡¡ÉñÂæÈþ½Ñ¡§¾È°æÎ¹»í


²»¶Á¡§äªÎÉÂÀ¡¡¾ÈÌÀ¡§Ãç¸÷ÏÂ¼ù¡¡ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§ÃæÄÍ·ò¿Î


¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡§ÌÚÂ¼ÃÒºÈ


ÅöÆü±¿±Ä¡¦À©ºî¡§¥ëー¥é¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä


¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¶áÆ£Ì÷


¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§³ëÀ¾ÂçÍ´


¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ËãÀ¸Ä¾´õ


Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Ãæ»³Àª²¦



´Æ½¤¡§ÎëÌÚ¸÷


´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥é¥¤¥à


À©ºî¡§Godfather Co.Ltd.


¼çºÅ¡§ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×À½ºî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ


(C)¸÷ÏÂ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë


½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë

¼ç¿Í¸ø ¡§ ¾¾ËÜ¹¬Âç


¥Ò¥í¥¤¥ó ¡§ ¸ÅÈªÆàÏÂ


¿û¸¶¤ê¤³


º¬ËÜÎ®É÷



¾®Àîµ±¹¸ Â¾



¡ú¾¾ËÜ¹¬Âç ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È


¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¸»»á²íÉ§ Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª


¾¾ËÜ¹¬Âç¤Ç¤¹¡£


±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª


¤½¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤â¤Î¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ëÉñÂæ²½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¡¢»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤³¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª



ËÍ¤Ï 1989 Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä


¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î 1990 Ç¯Âå¤Ç¤½¤Î»þÂå¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£ーºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª



·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)



¡ú¸ÅÈªÆàÏÂ ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È


¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£


¤É¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£


¿§¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¿Í¾ðÌ£°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£






