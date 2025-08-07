ÉñÂæ¡ØÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡Ù¾å±é·èÄê¡¡¼ç±é ¾¾ËÜ¹¬Âç¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¸ÅÈªÆàÏÂ¤¬½Ð±é¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è
ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¤¬2025Ç¯10·î8Æü (¿å) ～ 2025Ç¯10·î13Æü (·î¡¦½Ë)¤Ë¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-24-7 ¥¤ー¥¹¥È¥®¥ã¥é¥êー B1F¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
http://confetti-web.com/@/yonigeya2025
https://yonigeya-stage2025.tokyo
Â¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¤ä±£Æ¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¹çË¡Åª¤ËÀÁ¤±Éé¤¦¡ÈÌëÆ¨¤²²°¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æ3ºîÉÊ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
ÂÔË¾¤ÎÉñÂæ²½¡ª
¡ÚºîÉÊÆâÍÆ¡Û
ÉñÂæ¤Ï1990Ç¯Âå¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤¼Ú¶â¤ÎÆ§¤ßÅÝ¤·Êý¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡×――
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÀµÅö¤Ê¼êÂ³¤¡É¤ÇÌëÆ¨¤²¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¥×¥í½¸ÃÄ¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¡£
¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ú¶â²ó¼ý¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÇ®·ì½÷À¼Ò°÷¡£
Æó¼Ô¤ÎÇ®¤¤¹¶ËÉÀï¤ò¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÇÉÁ¤¯½é¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î8Æü (¿å) ～ 2025Ç¯10·î13Æü (·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-24-7 ¥¤ー¥¹¥È¥®¥ã¥é¥êー B1F¡Ë
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
10·î8Æü(¿å) 18:00
10·î9Æü(ÌÚ) 14:00 ¡¿ 18:00
10·î10Æü(¶â) 14:00 ¡¿ 18:00
10·î11Æü(ÅÚ) 13:00 ¡¿ 17:00
10·î12Æü(Æü) 13:00 ¡¿ 17:00
10·î13Æü(·î¡¦½Ë) 12:00 ¡¿ 16:00
¢¨¥í¥Óー³«¾ì¤Ï³«±é¤Î45Ê¬Á°¡¢µÒÀÊ³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸URL
http://confetti-web.com/@/yonigeya2025
¡ãÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û¡ÊÀèÃå¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§£¸·î£¸Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～10·î5Æü¡Ê·î¡Ë23:00
Æþ¶âÄùÀÚ¡§¼õÉÕÆü´Þ¤á£³Æü°ÊÆâ ºÇ½ªÆþ¶âÄùÀÚ¡§10·î5Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¿¿ºê¿µ¡¡µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§±§¼£Àî¤Þ¤µ¤Ê¤ê
²»³Ú¡§µþ²ð¡¡ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§Â¼¾åÍµÎ¼¡¡ÉñÂæÈþ½Ñ¡§¾È°æÎ¹»í
²»¶Á¡§äªÎÉÂÀ¡¡¾ÈÌÀ¡§Ãç¸÷ÏÂ¼ù¡¡ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§ÃæÄÍ·ò¿Î
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡§ÌÚÂ¼ÃÒºÈ
ÅöÆü±¿±Ä¡¦À©ºî¡§¥ëー¥é¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¶áÆ£Ì÷
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§³ëÀ¾ÂçÍ´
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ËãÀ¸Ä¾´õ
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Ãæ»³Àª²¦
´Æ½¤¡§ÎëÌÚ¸÷
´ë²è¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥à¥é¥¤¥à
À©ºî¡§Godfather Co.Ltd.
¼çºÅ¡§ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×À½ºî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
(C)¸÷ÏÂ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¼ç¿Í¸ø ¡§ ¾¾ËÜ¹¬Âç
¥Ò¥í¥¤¥ó ¡§ ¸ÅÈªÆàÏÂ
¿û¸¶¤ê¤³
º¬ËÜÎ®É÷
¾®Àîµ±¹¸ Â¾
¡ú¾¾ËÜ¹¬Âç ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¸»»á²íÉ§ Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¾¾ËÜ¹¬Âç¤Ç¤¹¡£
±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤½¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤â¤Î¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ëÉñÂæ²½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤Ï 1989 Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î 1990 Ç¯Âå¤Ç¤½¤Î»þÂå¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£ーºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)
¡ú¸ÅÈªÆàÏÂ ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉñÂæ¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¿§¤ó¤ÊÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¿Í¾ðÌ£°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
