ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñÍý»ö¤¬Âçºå¤Ç¹Ö±é¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§ÂìÂô ·é¡¦´¬¸ý À®·û¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPOÂçºå¡×Æâ¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー´ë²è¡ØÉÔÆ°»º¶È³¦Labo¡ª¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¡ØÉÔÆ°»º¶È³¦Labo¡ª¡Ù¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î1Êâ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ï¡ÖAI ¡ß ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡ÖÀ¸À®AI¤Î¼ÂÌ³³èÍÑ¡×¡ÖÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿Ê²½¡×¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¶È³¦¤òº¸±¦¤¹¤ëÃíÌÜ¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é▶ https://x.gd/NaSba
¡ÚÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～29Æü¡Ê¶â¡Ë¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸þ¤±¤ÎAI²Á³ÊººÄê¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¡¢Ãç²ð»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½¸µÒ»Ù±ç¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¡Ö¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¡×¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Ê»ºÅ¤¹¤ë¸òÎ®²ñ¡õ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¿ÍÌ®ºî¤ê¤ä¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³«ºÅÆü¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡ ¡§Âè1Éô10:30～11:15¡¡ Âè2Éô12:30～13:15¡¡Âè3Éô14:30～15:15
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡¡ ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡ ¡§RX Japan¡Ê³ô¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡¡ ¡§²ñ¾ì³«ºÅ¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡Ë
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://x.gd/NaSba
¡ÚÅÐÃÅ¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¢¡Âè1Éô¡¡10:30～11:15
¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯ÆüÊÆ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡ªAI¡ß¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§´¬¸ý À®·û»á¡ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¡¢AI¤ä¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¿Ê²½¤ò¼´¤Ë²òÀâ¡£·ÀÌó¶ÈÌ³¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤ÇAI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¸À®AI¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬»Ô¾ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè2Éô¡¡12:30～13:15
¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑºÇÁ°Àþ¡ª¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÏÂÅÄ ¹ÀÌÀ»á¡ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ Íý»ö¡Ë
AI¤Î¿Ê²½¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡© ºÇ¿·Æ°¸þ¤ÈÉÔÆ°»º¶È¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤Îº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¹Ö»Õ¤¬¶È³¦ÌÜÀþ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè3Éô¡¡14:30～15:15
¡ÖÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤³¤ì¤«¤é¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹¾¸ý Î¼²ð»á¡ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ Íý»ö¡Ë
ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡£
¤½¤ÎÆ¯¤Êý¡¦²Ô¤®Êý¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡Ê https://retechjapan.org/ ¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë·¸¤ë»ö¶ÈÊÂ¤Ó¤ËÉÔÆ°»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ê¡¢¹ñÌ±·ÐºÑ¤È¹ñÌ±À¸³è¤Î¸þ¾åÊÂ¤Ó¤Ë¸ø¶¦Ê¡»ã¤ÎÁý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÄ´ºº¤ä¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ëºöÄê¡¢¤Þ¤¿³¤³°ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¾õ¶·Ä´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·òÁ´¤Ê¶È³¦³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÈ×¹½ÃÛ¤ÈºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¶È³¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í³µÍ×¡Û
ÃÄÂÎÌ¾¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÂìÂô ·é¡¢´¬¸ý À®·û
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://retechjapan.org/
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-15-9 CREST É½»²Æ» 3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯9·î
³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæµÚ¤Ó¾ðÊóÈ¯¿®
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½µÚ¤Ó¥ëー¥ë¤Î³ÎÎ©
¡¦ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÉÔÆ°»º¡ßIT¡Ë½¾»ö¼ÔÅù¤Î°éÀ®¡¦»ØÆ³
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î³Æ¼ï³èÆ°
¡¦¹ñÆâ³°¤Î´ØÏ¢½ôÃÄÂÎÅù¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤äÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¦¹ñµÚ¤ÓÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¨ÎÏÊÂ¤Ó¤Ë·úµÄµÚ¤ÓÍ×Ë¾
¡¦Á°³Æ¹æ¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¶È¤ËÉíÂÓËô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È
¡ÚÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ¡Û
¶¨²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://retechjapan.org/
Æþ²ñURL ¡§https://retechjapan.org/membership/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ»öÌ³¶É¡§info@retechjapan.org
https://prtimes.jp/a/?f=d38545-64-f7b6f27d1d7292594d0fe2bbad874bb5.pdf