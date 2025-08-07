¥È¥è¥¯¥â¤Î¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ò¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ～Â¿¸À¸ì¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆÏ¤¯°ÂÈÝ³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ～
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜÍµ¼¡¡¢°Ê²¼¥È¥è¥¯¥â¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤¬¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉþÉô Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ËÀµ¼°Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
◼️Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦²ÝÂê
¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·±Îý¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡ÖBCP¤ò¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖºÒ³²»þ¤Ë½¾¶È°÷¤È¤É¤¦Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ËÍê¤ëÂ¾¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿¼Ìë¤ËºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤Ç18,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê
¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬Æ³Æþ¤ò·è¤á¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡¢ºÒ³²»þ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¡Ö¥µー¥Ðー¤Î·øÏ´À¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ºÒ³²»þ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÌÂ¤ï¤ºÁàºî¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÀÆ·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬Æ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÄêÀ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¢¨¡×¤âÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¼Ò°÷¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤òÊ»µ¤·¤¿¥Õ¥©ー¥à¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ÎÄÌÃÎ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ê¸À¸ì¤¬ÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨´ÉÍý²èÌÌ¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î¤ßÂÐ±þ¡Ë¡£
◼️´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Èº£¸å¤Î³èÍÑ
¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´½¾¶È°÷¤Î°ÂÈÝ¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤òÊ»µ¤·¤¿°ÂÈÝ³ÎÇ§¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¾ðÊó¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê½¾¶È°÷¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️¡Ú¥µ¥ß¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁíÌ³Éô¡¡¤ªµÒÍÍ¥µー¥Ó¥¹¼¼¡¡°¤ÉôÃÎ¹ÔÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ºÇ½é¤ËBCP¤òºöÄê¤·¤¿2015Ç¯Åö»þ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢³Æ¥æー¥¶ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î½¾¶È°÷¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡¢Æ³Æþ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤ÏÆ³Æþ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÎBCP¸«Ä¾¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤âÆ³Æþ¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢·èÄê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä½¾¶È°÷¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ºÒ³²»þ¤Ë³Î¼Â¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¡¢°ÂÁ´¤ò¼é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤Ï¡¢4,000¼Ò°Ê¾å(2024Ç¯10·î»þÅÀ)¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ëºÒ³²¸å¤ÎÁá´ü»ö¶ÈÉüµì¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§µ¡Ç½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐºö»Ø¼¨¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊHP¡§https://www.anpikakunin.com/
Æ³Æþ»öÎã¡§https://www.anpikakunin.com/case
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.anpikakunin.com/contact
◼️¥µ¥ß¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
1963Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò124Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¡§ÉþÉô Å¯Ìé
ÀßÎ©¡§1963Ç¯7·î
URL¡§https://www.summitstore.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó
◼️¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥¯¥é¥¦¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSaaS´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢20,000·ÀÌó(2025Ç¯5·î»þÅÀ)Ä¶¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ËÌµ¤¤¥µー¥Ó¥¹Ãå´ãÅÀ¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡¢ Æü¾ïÅª¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤IT½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó²½¤ÎÂè°ìÊâ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊToyokumo, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¡§»³ËÜ Íµ¼¡
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î
URL¡§https://toyokumo.co.jp
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ 4058¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯/Äó¶¡¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ
°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡¡https://www.anpikakunin.com/
FormBridge¡¡https://www.kintoneapp.com/form-bridge
kViewer¡¡https://www.kintoneapp.com/kviewer
kMailer¡¡https://www.kintoneapp.com/kmailer
PrintCreator¡¡https://www.kintoneapp.com/print-creator
DataCollect¡¡https://www.kintoneapp.com/data-collect
kBackup¡¡https://www.kintoneapp.com/kbackup
¥È¥è¥¯¥â ¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡¡https://www.toyokumo.app/scheduler
NotePM¡¡https://notepm.jp/
¢§¥æー¥¶ー»öÎã¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥È¥è¥¯¥â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¯¥â¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/toyokumo
¥È¥è¥¯¥âX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/toyokumo_
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÌ¾¡¢³ÆÀ½ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://twitter.com/toyokumo_)