´ØÀ¾¡¦Åìµþ¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç³¤Áô¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä³«»Ï¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¢¤â³«ºÅ
¹çÆ±²ñ¼Ò¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡§ËªÃ« ½á¡¢Í§×¢ Íµ°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÎÉÉÊ·×²è¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Î5Å¹ÊÞ¡Ê¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¡¢µþÅÔ»³²Ê¡¢¶äºÂ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ÎÂçÏÂ¹â¸¶¤ÇÇÀÌô¤äÈîÎÁ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢¼«Á³ºÏÇÝ¤Ç¤ªÃã¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¡×¡¢Ï·ÊÞÎÁÄâ¤ä¿©Æ²¸þ¤±¤Ë¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÃãÄÒ¤±¤ò¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤âÆ±»þÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¤Ë¹ç¤¦¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤È¤â¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¡×¡¢¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ µþÅÔ»³²Ê¡×¤Ç´ØÀ¾½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»î¿©ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³¤Áô¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¡×¤ä¡¢´ØÀ¾ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡×¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿åÁå¤òÂçÃÀ¤Ë»È¤Ã¤¿³¤Áô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢³¤¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¿·¾¦ÉÊ
ÎÉÉÊ·×²è¡¦·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ë¤è¤ê¡¢¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÃãÄÒ¤±¤ò¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤¹¤ë5Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉÂçÏÂ¹â¸¶¤ÎÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤¬°é¤Æ¤¿ËõÃã¡¡¤ªÃãÄÒ¤±¡×¡Ê4¿©¡Ë
²Á³Ê¡§490±ß(ÀÇ¹þ)
¡ö¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê»ÈÍÑ
¼«Á³¤Ë±è¤Ã¤¿ÇÀ±à¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤¿·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¤ÎËõÃã¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤ò»Ä¤·¡¢¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤êË¤«¤µ´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤é¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤È¤ª¤«¤¤Î¥³¥¯¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ªÃãÄÒ¤±¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£Îä¤ä¤·ÃãÄÒ¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉÂçÏÂ¹â¸¶¤ÎÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤¬°é¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¸Ãã¡¡¤ªÃãÄÒ¤±¡×¡Ê4¿©¡Ë¡¡
²Á³Ê¡§490±ß(ÀÇ¹þ)
¡ö¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê»ÈÍÑ
¼«Á³¤Ë±è¤Ã¤¿ÇÀ±à¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤¿·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¡£¹á¤Ð¤·¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡¢¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤êË¤«¤µ´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤é¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤È¤ª¤«¤¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ªÃãÄÒ¤±¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£Îä¤ä¤·ÃãÄÒ¤±¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Â¾ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¡
- ¤½¤Î¤Þ¤Þ´³¤·¤¿ ¤¹¤¸¤¢¤ª¤Î¤ê
- ¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê Ê´Ëö
- ¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¤Õ¤ê¤«¤±
¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌò¡¡¾¾ÅÄÄ¾¼ù¡¡
¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¡¢·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¤ÎËõÃã¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉ÷Ì£¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤¿Ì£¤Î¿¼¤ß¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ÎÂ¿¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢»îºî¤È¥ê¥âー¥È¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³«È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö¤À¤·(½Ð½Á)¡×¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¡¢ËõÃã¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¡¡°ËÀî·ò°ì
»³¤Î±«¤ÏÎ¤»³¤ò½á¤·¡¢Àî¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ³¤¤Ø¡£¼«Á³¤Î½ä¤ê¤¬·ò¤ä¤«¤Ê¤È¤¡¢Èþ¤·¤¤±Ä¤ß¤ÏÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¤»³¤Î¤á¤°¤ß¤ÎËõÃã¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¤Î¤á¤°¤ß¤Î¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤¿¤ªÃãÄÒ¤±¤Ï¤Þ¤µ¤ËÎ¦¤È³¤¤ò·ë¤ÖÍ¥¤·¤¤Êª¸ì¡£¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤È¥Ïー¥â¥Ëー¤¹¤ëìÔÂô¤ÊÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
³ô¼°²ñ¼Ò ÎÉÉÊ·×²è¡¡µþÅÔÆàÎÉ»ö¶ÈÉô ÃÏ°è¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¡¡Æ£ÎÓÎ¼
»ä¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¡Ö»ºÃÏ¤Ë¶µ¤ï¤ë¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¹Í¤¨¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â»ºÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¿©ºà¤Î°·¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÁÇºà¤òÂçÀÚ¤ËÎÁÍý¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»ºÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òË¬¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ï¤±¤òÃÎ¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¢¤³¤È¡¢¤â¤Î¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Ò¥·ー¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¡¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡»û¾¾Àé¿Ò
¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤¹¤¸ÀÄ¤Î¤ê¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ê¡¢¤ªÃã¤È¤Î¼«Á³¤Ê¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢°ÊÁ°¤Ë·ò°ì¼«Á³ÇÀ±à¤µ¤ó¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¤ªÃã¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤äÇÛ¹ç¤ò²¿ÄÌ¤ê¤â»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¤È»³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¹á¤ê¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～Å¹ÊÞÇä¤ìÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¢£Å¸³«¤¹¤ëÅ¹ÊÞ
- Ìµ°õÎÉÉÊ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥óËÌ´Û2-4F¡Ë
- Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¿·Æ²Ä®241ÈÖÃÏ1 ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¡Ë
- Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶èÅìÀõ¹á»³Ä®4-1-12 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¡¡1F¡Ë
- Ìµ°õÎÉÉÊ µþÅÔ»³²Ê¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÃÝÉ¡ÃÝ¥Î³¹Æ»Ä®91 ¥é¥¯¥È»³²Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーB1～2F¡Ë
- Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ¡Ë¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～Å¹ÊÞÇä¤ìÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ªÃãÄÒ¤±¤Ï¡¢½ç¼¡¡¢²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡ãÂçºåÉÜ¡ä
Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæËÌ²ÖÅÄ¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå
¡ãµþÅÔÉÜ¡ä
Ìµ°õÎÉÉÊ µþÅÔ»³²ÊÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ·ËÀî¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¾¾°æ»³¼ê¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¨ー¥ëÊö»³¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµþÅÔ¸Þ¾ò¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ ¥³ー¥×Æó¾ò±Ø¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ µþÅÔ¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¨ー¥ëÅìÉñÄá¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëµ×¸æ»³¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëKYOTO¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ MOMO¥Æ¥é¥¹¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌÂçÏ©
¡ãÆàÎÉ¸©¡ä
Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂçÏÂ·´»³¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹â¤Î¸¶¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¶áÅ´À¸¶ð¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÉÙÍºÆî¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー
¡ãÅìµþÅÔ¡ä
Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ