À¤³¦¤Î¹âµé²È¶ñ»Ô¾ì¡¢412²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤Ø
À¤³¦¤Î¹âµé²È¶ñ»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë244²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025～2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë6.01%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï412²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î¹âµé²È¶ñ»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ë¶ÈÅý¹ç¤ÈÎÙÀÜ¶È³¦¤Ø¤ÎÀïÎ¬Åª¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆÈÎ©¤·¤¿Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þÂå¤Ï¿êÂà¤·¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£18²¯¥É¥ë¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤ê40²¯¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ò¸Ø¤ë¥ß¥éー¥Îー¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥ß¥éー¥Îー¥ë¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢19¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ·ÀÌó¤òÆÈÀê¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥×¥ìー¥äー¤ò»ö¼Â¾åÄù¤á½Ð¤¹µðÂç´ë¶È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¶È³¦¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ðー¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ûー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»Ô¾ì¤Î¶³¦Àþ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô»Ù½Ð¤ÎºÇ¾åÁØ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ÎÀï¾ì¤Ï¥·¥çー¥ëー¥à¤«¤éË×Æþ·¿¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¶¥Áè¤Ï¡¢»ñËÜ½¸Ìó·¿¤ÎÂÎ¸³·¿¾®Çä¤È¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö·³³È¶¥Áè¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RH¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥êー¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤³¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¹Âç¤ÊÅ¡Âð¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÂÎ¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥·ー¥Ê¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¸²½Åª¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬Íß¤·¤¬¤ë°ïÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Ê¸²½°ä»º¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆó½Å¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÈÈæÎà¤Ê¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬ÅªÅý¹ç¤È¿âÄ¾Åª¸¢ÎÏÆ®Áè¤Î»þÂå
¹âµé²È¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¶¥Áè¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ø¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¡¢Î®ÄÌ¡¢¸ÜµÒ´Ø·¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸ò¾ÄÎÏ¤È»Ô¾ì¥êー¥Á¤òÈ÷¤¨¤¿¶¯ÎÏ¤Ê´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ïー¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¡§¹¥Îã¤Ï¡¢¥Ï¥ïー¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏB&B¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥í¥¹¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ýー¥ë¥»¥ó¡¢¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥íー¥Ê¡¦¥Õ¥é¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌµºî°Ù¤ÊÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¥¥éー¡×¤ÎÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü Åê»ñ¤ÈÀïÎ¬¡§¤³¤ì¤é¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥¯¥¿ー¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ø¥¤¥ïー¥¹¤Ï¡¢¹âµé½»Âð»Ô¾ì¤Ø¤Î¿×Â®¤«¤Ä°µÅÝÅª¤Ê»²Æþ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¹©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎDNA¡¢¿¦¿Í¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®Îõ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÈÌÀ¡Ê¥Õ¥í¥¹¡Ë¤«¤é¾ÝÄ§Åª¤Ê°Ø»Ò¡Ê¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¹âµé¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã±°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Û¤ÜºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¶¥Áè¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
