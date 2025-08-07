¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¢OCI ´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê½¼Àµ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤ÎÍ¿Í´Æ»ë¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î Oracle Cloud Infrastructure¡ÊOCI¡Ë´Ä¶¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖOCI ´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡×¤ò2025Ç¯8·î7Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê OCI ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç OCI ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤È±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¡ÖOracle Cloud Infrastructure¡ÊOCI¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÍøÍÑ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë OCI ¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æ³Æþ¸å¤Î°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼éÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤¬ºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯2·î¤è¤ê OCI ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¡¢OCI Æ³Æþ¡¦°Ü¹Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹(https://cloudpack.jp/service/oci/migration.html)¤äÌµÎÁÆ³ÆþÁêÃÌ²ñ(https://cloudpack.jp/event/oci-consultation-meeting.html)¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î OCI Æ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¤ä Google Cloud ¤Î´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤òÄ¹Ç¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢OCI ¤Î´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î OCI ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê±¿ÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£OCI ´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î OCI ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë´Æ»ë¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤¬Âå¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä OS ¤Î³Æ¼ïÀßÄêÊÑ¹¹¡¢¥µー¥Ðー¤Î¥¹¥±ー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÑ»¨¤Êºî¶È¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ò²òÊü¤·¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬24»þ´Ö365ÆüÍ¿Í´Æ»ë¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î OCI ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå´Æ»ë´ðÈ×¡ÖAMS¡ÊAdvanced Monitoring System¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢´Æ»ë¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥éー¥È¤È²òÀÏµ¡Ç½¤¬ AMS ¤ØÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥éー¥±ー¥¹¤ò½ü¤¯°ì¼¡ÂÐ±þ¤Ï AMS ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¼¡ÂÐ±þ»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤ÊÃ»½Ì¤È¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/402_1_a96494e6bd23e249f50c016847e25f4c.jpg?v=202508081254 ]
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ´Æ»ë¶ÈÌ³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢OCI ´Ä¶¤ò24»þ´Ö365Æü¼«Æ°´Æ»ë¤¹¤ë¡ÖOCI ´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/402_2_1216d6d5f9ef0215d2ceda38a81be053.jpg?v=202508081254 ]
¢¨´Æ»ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°²èÌÌÄó¶¡¡§´Æ»ë¥Äー¥ë¡¢Datadog ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É²èÌÌ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈæ³Ó¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åý³ç º´Ìî ¼é·×ÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÁí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë cloudpack ¤Ë OCI ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢OCI ´Æ»ë¡¦±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î OCI ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥ÈÍÍ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¼ÂÀÓ¤È¡¢24»þ´Ö365ÆüÍ¿Í´Æ»ëÂÎÀ©¡¢¤µ¤é¤ËÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå´Æ»ë´ðÈ×¡ÖAMS¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¥¤¥ì¥Ã¥ÈÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê OCI Æ³Æþ¤È±¿ÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://www.iret.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡§2003Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー7³¬¡¦24³¬¡Ê7³¬¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ä±Ê½¼Àµ
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
¼çÍ×³ô¼ç¡§KDDI Digital Divergence Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡×
¤ÎÄó¶¡
¡¦KDDI¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¡¦¥¯¥é¥¦¥É³«È¯¿ä¿Ê
