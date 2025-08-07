NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê»Üºö¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÁíÊâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤ò´óÉÕ
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÆØ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê»Üºö¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê2025Ç¯5·î¼Â»Ü¡Ë¤Î»²²Ã¼Ò°÷¤ÎÁíÊâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û486,655±ß¤ò¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤È¤·¤ÆNPOÀ©Éþ¥Ð¥ó¥¯ÀÐÀî¡ÊÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÃÓ²¼ÆàÈþ¡Ë¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë·Ð±Ä´Ä¶¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê*1¡Ë
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò2018Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤·¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÁíÊâ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»²²Ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê»Üºö¤Î¼Â»Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸´ÉÍýÂÎÀ©¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê*2¡Ë2025～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤âNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢ ÍÑ¸ì²òÀâ¡¦Ãí¼á
*1¡§NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß https://www.ntt-tx.co.jp/corporate/csr/csr07.html
*2¡§·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
