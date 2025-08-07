Ä®ÅÄ»Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Ë¤è¤ë¡¢ÈÂÆþÉÔÅ¬¤´¤ß¸¡½Ð¡Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¿¸¶ ±Ñ¼£¡¢°Ê²¼ PFU¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIHI¸¡ºº·×Â¬¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀî Çî¾¡¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯Ãæ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢LiB¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä®ÅÄ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä®ÅÄ»Ô¥Ð¥¤¥ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢ÈÂÆþÉÔÅ¬¤´¤ß¸¡½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê2025Ç¯8·î25Æü～28Æü¡Ë¤òºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÇÑ´þÊýË¡(ÉÔÇ³¤´¤ß/ÁÆÂç/¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÅù)¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÑ´þÊª½èÍý»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þÊª¤ò½èÍý¤¹¤ë²áÄø¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬¸¶°ø¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð/²ÐºÒ¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PFU¤ÈIHI¸¡ºº·×Â¬¤Ï2024Ç¯9·î¤ËÄ®ÅÄ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÈÂÆþÉÔÅ¬¤´¤ß¸¡½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡½Ð¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤¿»îºîµ¡¤Ç2²óÌÜ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
1.¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
XÀþ¸¡ºº¥»¥ó¥µー¤ÈÇÑ´þÊªÊ¬ÊÌÆÃ²½AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢LiB¸¡ÃÎµ»½ÑµÚ¤ÓÍ¸úÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú
¡Ê£±¡ËLiBº®Æþ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¦ÉÔÇ³À¤´¤ß¤Ëº®Æþ¤·¤¿LiBÅëºÜÀ½ÉÊ¤Î¼ïÎà¡¢¿ôÎÌ¡¢½ÅÎÌÅù¤òÄ´ºº
¡Ê£²¡ËLiB¸¡ÃÎÇ§¼±Î¨¡¢Í¸úÀÉ¾²Á
¡¦LiB¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¡ÃÎÀºÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÉÔÅ¬¤´¤ß¸¡ÃÎ¸å¤Î½üµîºî¶È¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ´Þ¤á¤¿Í¸úÀ¤ÎÉ¾²Á
¡¦ÈÂÆþ¤´¤ß¤Î¼ïÎà¡¦·ÁÂÖ¡¦½èÍýÎÌ¤ä¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÅù¤Î´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº
2.ÆÃÄ¹
¡Ê£±¡ËÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1(Ãí1)¤Î¥¹¥¥ã¥Êー³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿LiB¸¡ÃÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨¥ó¥¸¥ó
¡Ê£²¡ËÉÔÇ³¤´¤ß¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´¤ß¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½
3.¼Â¾Ú¼Â¸³¾ì½ê
Ä®ÅÄ»Ô¥Ð¥¤¥ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
4.¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯8·î25Æü～2025Ç¯8·î28Æü
Ãí¼á
Ãí£±¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¹¥¥ã¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¤ÏKEYPOINT INTELLIGENCE¼Ò(InfoTrends)¤Ë¤è¤ê½¸·×¡Ê2023Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¹¥¥ã¥Êー½¸·×¤è¤êMobile/Micro¤ò½ü¤¯6¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¹ç·×¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢¡Ê¼ç¤Ë8ppm°Ê¾å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¹¥¥ã¥ÊーÁ´ÂÎ¡Ë¡£²¤½£¤ÏinfoSource¼Ò¡Ê2023Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤Î½¸·×¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¾²¤ÃÏ¶è¡Ê¥È¥ë¥³¤È¥®¥ê¥·¥ã¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¡£
