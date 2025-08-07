¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤ò¿·È¯Çä ¡ãÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ä
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó¡×¤«¤é¡È¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¡É¤Ë¿·Äó°Æ¡£¤Ä¤é¤¤¹ø¡¦¸ª¡¦´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤Ë°û¤ó¤Ç¸ú¤¯
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄ¹â¹¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢²òÇ®ÄÃÄËÌô¤Î¥í¥¥½¥Ë¥óÆâÉþÌô¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¹ø¡¦¸ª¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¸ú¤¯¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¡ÊOTC°åÌôÉÊ¡§Âè1Îà°åÌôÉÊ¡Ë¤òËÜÇ¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¹øÄË¡¦¸ª¤³¤êÄË¡¦´ØÀáÄË¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ï³°ÍÑÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢¤Ä¤é¤¤¹ø¡¦¸ª¡¦´ØÀá¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¡¢°û¤ó¤ÇÂ®¤¯¤è¤¯¸ú¤¯ÆâÉþÌô¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì»°¶¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÁÏÀ½¤·¤¿¡¢ÄË¤ß¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ÍÞ¤¨¤ëÄÃÄËÀ®Ê¬¡Ö¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÏÂÊª¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë2¼ï¤ÎÄÃÄËÊä½õÀ®Ê¬¡Ö¥·¥ã¥¯¥ä¥¯´¥Áç¥¨¥¥¹¡×¡Ö¥«¥ó¥¾¥¦´¥Áç¥¨¥¥¹¡×¤ä¡¢°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À®Ê¬¡Ö»À²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ëÀ®Ê¬¡ÊÄÃÀÅÀ®Ê¬Åù¡Ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®Î³¥¿¥¤¥×¤Î¾ûºÞ¤Ç¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥í¥¥½¥Ë¥óÆâÉþÌô¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÄË¤ß¤ËÇº¤à°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊÆÃÄ¹
https://digitalpr.jp/table_img/2690/115249/115249_web_1.png
2. ³«È¯ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤«¤é60ÂåÃË½÷¤ÎÌó8³ä¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬ÄË¡¦À¸ÍýÄË¤è¤ê¤â·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ1¡Û¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö³°ÍÑÄÃÄË¾Ã±êÌô¤Î»ÈÍÑ¡×¡¢¡Ö±¿Æ°¡¦ÂÎÁà¡×¡¢¡ÖÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î²òÇ®ÄÃÄËÌô¤Ç¤ÎÂÐ½èÎ¨¤Ï16¡ó¤È¡¢Äã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ2¡Û¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢²òÇ®ÄÃÄËÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¸ú¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê*1¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»ÔÈÎ¤Î²òÇ®ÄÃÄËÌô¤Ë¤è¤ëÂÐ½è¤¬½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²òÇ®ÄÃÄËÌô¤Î¥í¥¥½¥Ë¥óÆâÉþÌô¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÆâÉþÌô¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤äÄÃÄËÌô¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤Ä¤é¤¤ÄË¤ß¤ÇÇº¤àÀ¸³è¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¥í¥¥½¥Ë¥ó²òÇ®ÄÃÄËÌô¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥í¥¥½¥Ë¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÏÂÊª¡×¤ò´ÞÍ¤·¤¿²òÇ®ÄÃÄËÌô¡¢³°ÍÑÌô¤ª¤è¤ÓÁí¹ç¤«¤¼Ìô¤òÍ¤¹¤ëÄË¤ß¤Î¥Èー¥¿¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥¥½¥Ë¥ó²òÇ®ÄÃÄËÌô¥·¥êー¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿²òÇ®ÄÃÄË¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÏÂÊª¤òOTC°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó£Ó¡×¡¢°ß¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë·Ú¸º¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó£Ó¥×¥é¥¹¡×¡¢¥·¥êー¥ºÆâºÇÃ»¤Î¾ûºÞÊø²õ»þ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó£Ó¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¡¢Æ¬ÄË¤Ø¤Î¹â¤¤¸ú²Ì¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó£Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢À¸ÍýÄË¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó£Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¡Ê*2¡Ë¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*1 2024Ç¯2·î¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ä´¤Ù¡¡Ä´ººµ¡´Ø¡§¥Ëー¥º¥ê¥µー¥Á¡Ê20～60ÂåÃË½÷¡¢n¡á923¡Ë¡¡*2 Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2690/115249/115249_web_2.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¡¡TEL:0120-337-336
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¡9:00～17:00¡ÊÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¡¢Åö¼ÒµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/naifuku/
