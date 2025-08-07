¡Ú¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡ÛPLACOLE¡õDRESSY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¡Ø´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Ë8·î¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ïÄÉ²Ã¡ªÌ¾Á°¤ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òÃ¯¤Ç¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù)¤Ï¡¢PLACOLE¡õDRESSY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¤Î ¡Ø´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë3¼ïÀ©ºî¡¦¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Ë8·î¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ïÄÉ²Ã¡ª
ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ëPLACOLE¡õDRESSY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ø´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßÌó50¼ïÎà¡ªËè·î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ø´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£²ó8·î¤Ï¿·¤·¤¯3¼ïÎà¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ªPLACOLE¡õDRESSY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Î¤·¤ª¤ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚÌµÎÁ¡Û¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dressy.pla-cole.wedding/original-kaoawasenoshiori/
ÅÐ»³¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡È±¿Æ°¤Î½©¡É¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÅÐ»³¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª»³¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈýÌÓ¤Ë¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤Ò¤²¤Þ¤ï¤ê¤¬°¦¤é¤·¤¤¥·¥å¥Ê¥¦¥¶ー¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤À¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Þ¤ë¤ÇÉ×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦2É¤¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤·¤å¤ï¤·¤å¤ï¤ÈÃÆ¤±¤ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ì¥È¥í¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë
8·î¹æÉ½»æ
¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡§ÇÐÍ¥¡¡ËÅè²Ö
ÆÃ½¸µ»ö¡¡https://dressy.pla-cole.wedding/202508-placoledressy/
PLACOLE&DRESSY¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Magical in life
-¿ÍÀ¸¤ËËâË¡¤ò-
PLACOLE(planning collection)
-Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë-
DRESSY
-ßê¤á¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë-
PLACOLE¡õDRESSY
-¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ-
PLACOLE¡õDRESSY(¥×¥é¥³¥ì¡õ¥É¥ì¥·ー)¡Ø¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù "100¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë100ÄÌ¤ê¤Ëßê¤á¤¯ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë"¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÅÔ³ùÁÒÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¡£ ¥É¥ì¥¹¤È¤ª²Ö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿©´ï¡¢¹ÈÃã¡¢Åù¡¢ Æü¾ï¤Ë¤¹¤³¤·¤Ç¤âßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ ¾ï¼±¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤ÎËÁ¸±Æü»ï
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Ï2015Ç¯11·î2Æü¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¤·¡¢¸ø¼°±¿±Ä¤¹¤ëFacebook¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¤Ï¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï250Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDRESSY¡Ù¤ä¡ØÈþ²Ö²Ç¿Þ´Õfarny¡Ù¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¡¢¹ç·×PV¿ô¤Ï·î´Ö260ËüPV¤òÆÍÇË¡ª ¹âµé¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬ºÇÂç90%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖDRESSYONLINE¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²Ö²Ç¥¢¥×¥ê¡ÖPLACOLE ¡õ DRESSY ¨¢¥×¥é¥³¥ì¡õ ¥É¥ì¥·ー¡×¤Ï2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÇÎß·×21Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì
URL¡§https://pla-cole.co/
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ1-1JR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡ØPLACOLE¡õDRESSY¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ØDRESSY¡Ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡ØDRESSYCAFE¡Ù¥«¥Õ¥§/¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È
¡ØViKet Town¡Ù¥á¥¿¥Ðー¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Î³ÆµòÅÀ
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤ÇÃç´Ö¤ÈÆ¯¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡ØViKet Town¡Ê¥Ó¥±¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏJR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬¤Ë¡ÖDRESSY ROOM¡×¤ò²£ÉÍ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤Ë¡ÖDRESSYCAFE KAMAKURA¡×¤ò¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¡ÖDRESSYCAFE NAGOYA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î2Å¹ÊÞÌÜ¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤Ë¤ÏÂçºå¤Ë¡ÖDRESSYCAFE OSAKA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
