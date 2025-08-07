¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡¢²¬»³»Ô¤Î¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡×¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶Ì°æÍµ¼£¡¢°Ê²¼ YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô¤¬¸ø¼¨¤·¤¿°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥°Æ·ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑÊÝ¼é¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡×¡Ê·ÀÌóÈÖ¹æ¡§2025011611-00¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íî»¥¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://smartcity.ye-digital.com/busstop/
¢£¶ÈÌ³³µÍ×
ËÜ¶ÈÌ³¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸òÄÌ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢GTFS¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ »þ¹ïÉ½¤ä¥Ð¥¹ÀÜ¶á¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ°ÆÆâ½êÆâ¡¢·Ç¼¨¥¤¥áー¥¸
¼õÂ÷ÆâÍÆ
- Åý¹çÀÜ¶á¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
- Äó¶¡¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÄó¶¡
- GTFS¥Çー¥¿À°È÷»Ù±ç
- ¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥Ïー¥É¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¡ËÊÝ¼é´ÉÍý
·ÀÌó´ü´Ö
- ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î£±Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡¢ÎáÏÂ10Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î°ÑÂ÷´ü´ÖÆâ¤Ë±¿ÍÑÊÝ¼é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²¬»³»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
²¬»³»Ô¤Ç¤ÏÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ10Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ò¡ÖÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌºÆÀ¸¤Î½ÅÅÀ¼Â»Ü´ü´Ö¡×¤È¤·¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¡¢²¬»³»ÔÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌÍøÊØÁý¿Ê¼Â»Ü·×²è¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÎáÏÂ9Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää¤ÎÀßÃÖ¤ò¤¹¤¹¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹ÄäÀßÃÖ¾ì½ê¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤âÅý¹çÀÜ¶á¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È»ö¶È¼Ô¤Î¸½ÃÏºî¶È¾ÊÎÏ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
YE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¦·§ËÜ»Ô¤Ç¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ð¥¹Ää»ö¶È¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢²¬»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ÔÌ±¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
<¾¦¹æ> ³ô¼°²ñ¼ÒYE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<ÀßÎ©> 1978Ç¯2·î1Æü
<ÂåÉ½¼Ô> ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶Ì°æÍµ¼£
<ËÜ¼Ò½êºßÃÏ>Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÊÆÄ®ÆóÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ
<»ö¶ÈÆâÍÆ>
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ ERP¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«»Ù±ç¡ÊSAPÂ¾¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×
¡¾ ¸ÜµÒ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¡¦ IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¾ÊªÎ®DX
¡¾¥½ー¥·¥ã¥ëIoT
¡¾AI¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¡¦ ¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡¾ SAP±¿ÍÑ»Ù±ç¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊÊªÎ®DX¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¾ ¥Çー¥¿Åý¹ç´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¾ BPO/ITO¥µー¥Ó¥¹
<±è³×>
¡¦1978 °ÂÀî¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³ô¡ËÁÏÎ©
¡¦2003 Åì¾Ú2Éô¾å¾ì
¡¦2019 ¼ÒÌ¾¤ò¡Ê³ô¡ËYE DIGITAL¤ËÊÑ¹¹
¡¦2020 ËÜ¼Ò¤òËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾
¡¦2024 ¼óÅÔ·÷¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅý¹ç¤·½ÂÃ«¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß
<´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸>
https://www.ye-digital.com/
https://smartcity.ye-digital.com/busstop/