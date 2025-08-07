¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥é¥¦¥ó¥É·¿¡¢¶ë·Á·¿¡¢¥Á¥åー¥Ö·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯8·î7Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÅ¸Ë¾
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â½ãÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹©³ØÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÈùºÙ¹½Â¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ñ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À®Ëì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀèÃ¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¹½Â¤¤È»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»º¶È¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤ò³µ´Ñ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼çÍ×¤ÊÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É·¿¡¢¶ë·Á·¿¡¢¥Á¥åー¥Ö·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È·Á¾õ¤ÎÊ¬Îà¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ä¶¡µë¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢ÆÃµö¤ÎÆ°¸þ¡¢ÍË¾¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¡¢¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°Õ»×·èÄêºàÎÁ¤¬ËÉÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»º¶È»Ù±çÀ¯ºö¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¸Ç¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¶¡µëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤â¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø
»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
¡ü ¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ç¡¢²óÅ¾ÂÐ¾Î¤ÊÀ®ËìÁõÃÖ¤ËÅ¬±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶ë·Á¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤äÂçÌÌÀÑ´ðÈÄ¸þ¤±ÁõÃÖ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Á¥åー¥Ö·¿¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§Ï¢Â³À®Ëì¥×¥í¥»¥¹¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¡§
¡ü ÅÅ»Òµ¡´ï¡§¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¢¥»¥ó¥µー¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÆ³ÅÅÁØ·ÁÀ®¤Ê¤É¡£
¡ü È¾Æ³ÂÎ¡§ÈùºÙ²Ã¹©¸þ¤±¶âÂ°Ëì·ÁÀ®¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§Íµ¡EL¡¢LCD¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³ÅÅËì·ÁÀ®¡£
¡ü ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡§Áõ¾þÍÑ¡¢ÂÑÉå¿©À¡¢Ç®È¿¼ÍÅù¤Îµ¡Ç½ÀËì¤ËÍøÍÑ¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§¼§µ¤µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤äÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÀ®ËìÍÑÅÓ¤Ê¤É¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤ÈÅ¸Ë¾
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â½ãÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹©³ØÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÈùºÙ¹½Â¤¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ñ¼Á¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À®Ëì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀèÃ¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¹½Â¤¤È»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È»º¶È¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤ò³µ´Ñ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼çÍ×¤ÊÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É·¿¡¢¶ë·Á·¿¡¢¥Á¥åー¥Ö·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È·Á¾õ¤ÎÊ¬Îà¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ä¶¡µë¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡¢ÆÃµö¤ÎÆ°¸þ¡¢ÍË¾¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¡¢¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°Õ»×·èÄêºàÎÁ¤¬ËÉÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»º¶È»Ù±çÀ¯ºö¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¸Ç¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¶¡µëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤â¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø
»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§
¡ü ¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ç¡¢²óÅ¾ÂÐ¾Î¤ÊÀ®ËìÁõÃÖ¤ËÅ¬±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶ë·Á¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤äÂçÌÌÀÑ´ðÈÄ¸þ¤±ÁõÃÖ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Á¥åー¥Ö·¿¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¥¿ー¥²¥Ã¥È¡§Ï¢Â³À®Ëì¥×¥í¥»¥¹¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê¤È¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¡§
¡ü ÅÅ»Òµ¡´ï¡§¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¢¥»¥ó¥µー¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÆ³ÅÅÁØ·ÁÀ®¤Ê¤É¡£
¡ü È¾Æ³ÂÎ¡§ÈùºÙ²Ã¹©¸þ¤±¶âÂ°Ëì·ÁÀ®¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§Íµ¡EL¡¢LCD¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³ÅÅËì·ÁÀ®¡£
¡ü ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡§Áõ¾þÍÑ¡¢ÂÑÉå¿©À¡¢Ç®È¿¼ÍÅù¤Îµ¡Ç½ÀËì¤ËÍøÍÑ¡£
¡ü ¤½¤ÎÂ¾¡§¼§µ¤µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤äÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÀ®ËìÍÑÅÓ¤Ê¤É¡£