¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFRONTIER¡Û¥²ー¥ÞーÉ¬¸«¡ªFRONTIER¤¬Â£¤ë¿¿²Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è³«ºÅ ～¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡õºÇÂç3Ëü±ß°ú¤～
¥¤¥ó¥Ðー¥¹¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¿·±ºÅçÄ®1-1-25¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ·Ä¼¡Ïº¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖFRONTIER¡×¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥²ー¥Þー¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¡¢¡Ö¿¿²Æ¤Î¥²ー¥Þー±þ±ç´ë²è¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326792&id=bodyimage1¡Û
¡ÚFRONTIER¡Û¡Ö¿¿²Æ¤Î¥²ー¥Þー±þ±ç´ë²è¡×³«ºÅ¡ª
¤³¤Î²Æ¡¢FRONTIER¤Ï¥²ー¥Þー¤Î³§¤µ¤Þ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿²Æ¤Î¥²ー¥Þー±þ±ç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿¿²Æ¤Î¥²ー¥à¥é¥¤¥Õ¤ò»×¤¤¤¤êËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00 ～ 8·î18Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¢¡ ÆÃÊÌ´ë²èÆâÍÆ ¢¡
¡ü ¤½¤Î1¡§¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡õ¥Þ¥¦¥¹ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ÊÌó15,000±ßÁêÅö ¢¨¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Á³Ê¡Ë
´ü´ÖÃæ¡¢FRONTIER GAMERS¥Úー¥¸Æâ¤Î·¿ÈÖ¤Ë¡Ö/SG¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢FRONTIERÀ½¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡õ¥ー¥Üー¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊÎã¡§FRGHLB760/SG2
¡ü ¤½¤Î2¡§¥²ー¥à¿ä¾©PC¤Ê¤É¤¬ºÇÂç30,000±ßOFF¡ª
¥²ー¥à¿ä¾©¥â¥Ç¥ë¡¿Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¡£°Â¿´¤ÎÆ°ºî´Ä¶¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê°ìÉô¥²ー¥à¿ä¾©¥â¥Ç¥ë/Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ ¾ÜºÙ¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.frontier-direct.jp/direct/t/t2288/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=gameD1
¢¨ÆÃÅµ¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¡Ú8/8¡Ê¶â¡Ë15»þ¤«¤é¸ø³«¡Û
¡Ö¿¿²Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àSALE¡×³«ºÅ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Æ¤ÎÊ¡È¢¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¤Ï8·î9ÆüÀµ¸á¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¤¥ó¥Ðー¥¹¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326792&id=bodyimage1¡Û
¡ÚFRONTIER¡Û¡Ö¿¿²Æ¤Î¥²ー¥Þー±þ±ç´ë²è¡×³«ºÅ¡ª
¤³¤Î²Æ¡¢FRONTIER¤Ï¥²ー¥Þー¤Î³§¤µ¤Þ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿²Æ¤Î¥²ー¥Þー±þ±ç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿¿²Æ¤Î¥²ー¥à¥é¥¤¥Õ¤ò»×¤¤¤¤êËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00 ～ 8·î18Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¢¡ ÆÃÊÌ´ë²èÆâÍÆ ¢¡
¡ü ¤½¤Î1¡§¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡õ¥Þ¥¦¥¹ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ÊÌó15,000±ßÁêÅö ¢¨¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Á³Ê¡Ë
´ü´ÖÃæ¡¢FRONTIER GAMERS¥Úー¥¸Æâ¤Î·¿ÈÖ¤Ë¡Ö/SG¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢FRONTIERÀ½¥²ー¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡õ¥ー¥Üー¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊÎã¡§FRGHLB760/SG2
¡ü ¤½¤Î2¡§¥²ー¥à¿ä¾©PC¤Ê¤É¤¬ºÇÂç30,000±ßOFF¡ª
¥²ー¥à¿ä¾©¥â¥Ç¥ë¡¿Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¡£°Â¿´¤ÎÆ°ºî´Ä¶¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê°ìÉô¥²ー¥à¿ä¾©¥â¥Ç¥ë/Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢§ ¾ÜºÙ¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.frontier-direct.jp/direct/t/t2288/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=gameD1
¢¨ÆÃÅµ¤Ï8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¤è¤êÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¡Ú8/8¡Ê¶â¡Ë15»þ¤«¤é¸ø³«¡Û
¡Ö¿¿²Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àSALE¡×³«ºÅ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Æ¤ÎÊ¡È¢¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¤Ï8·î9ÆüÀµ¸á¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¤¥ó¥Ðー¥¹¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø