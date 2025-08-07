¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¹²Î¹Ô¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥ÈºÆ¶¦±é¡ÛÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±´Á»¸à¥¡ã¤»¤¤¤«¤ó¤µ¤ó¤é¤ó¡ä¡×¤¬8·î7Æü¤«¤éBS11+¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
ÆüËÜBSÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÁ´¹ñÌµÎÁ¥Æ¥ì¥Ó BS11 °Ê²¼¡ÖBS11¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±´Á»¸à¥¡ã¤»¤¤¤«¤ó¤µ¤ó¤é¤ó¡ä¡×¤Î¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326768&id=bodyimage1¡Û
¡ÊC¡Ë2022 Tang Media Partners ¡ÊChina¡Ë Limited & Tang Media Pictures Shanghai Limited
Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±´Á»¸à¥¡ã¤»¤¤¤«¤ó¤µ¤ó¤é¤ó¡ä¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÀïÍð¤Î¤¿¤á¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤¿Äø¾¯¾¦¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢Êì¤ò·ù¤¦ÁÄÊì¤È½ÇÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â¶µ°é¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢ËÛÊü¤Ë°é¤Ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢Äø¾¯¾¦¤ÎÎ¾¿Æ¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÁÄÊì¤È½ÇÊì¤Ï¡¢¹²¤Æ¤ÆÄø¾¯¾¦¤òÅÄ¼Ë¤«¤é¸Æ¤ÓÌá¤¹¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¡¢Â±¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¿ÉÔµ¿¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Öー¥¤ー¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Äø¾¯¾¦¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Îµ¡Å¾¤ÇÂ±¤Îµï¾ì½ê¤òÎ¿ÉÔµ¿¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤È¤ÎºÆ²ñ¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯Åö¤¿¤ëÊì¤Ë¡¢Äø¾¯¾¦¤Ï¼ºË¾¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Äø¾¯¾¦¤ÎÅÙ¶»¤Èµ¡Å¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Î¿ÉÔµ¿¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Öー¥¤ー¡Ë¤Ï¡¢·³È÷ÉÊ¤Î²£Î®¤·¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤í¤¦¤È¡¢Äø¾¯¾¦¤Î´ë¤ß¤ò¥Ð¥é¤µ¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄø¾¯¾¦¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ£²¿Í¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¸ß¤¤¤ò¶á¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Äø¾¯¾¦¤ÈÍÄÆëÀ÷¤ÎÏ°垚¡Ê¥í¥¦¡¦¥ä¥ª¡Ë¤Î´Ö¤Ë±ïÃÌ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡Ä¡£
¥¥ã¥¹¥È
¥¦ー¡¦¥ì¥¤¡Ê¸ââý¡ËÎ¿ÉÔµ¿¡Ê¥ê¥ó¡¦¥Öー¥¤ー¡ËÌò
¡ÖÄ¹²Î¹Ô¡×¡Öàæ琊ÜÖ¡Ê¤í¤¦¤ä¤Ü¤¦¡Ë～óÊÎÛ¤ÎºÍ»Ò¡¢É÷±Àµ¯¤³¤¹～¡×
¥Á¥ã¥ª¡¦¥ëー¥¹ー¡ÊìäÏª»×¡ËÄø¾¯¾¦¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ó¡ËÌò
¡ÖÄ¹²Î¹Ô¡×¡Ö¹õË¤ÈÇòÍ¼～Å·²¼¤ò¼é¤ëÎø¿Í¤¿¤Á～¡×
¥êー¡¦¥æ¥ó¥ë¥¤¡ÊÍû繇±Ô¡ËêÏ¿µ¡Ê¥æ¥¨¥ó¡¦¥·¥§¥ó¡ËÌò
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÎø¡×¡ÖµÜÄî±Ò»Î¤Î²Ö²Ç¡×
¥æー¡¦¥Á¥ç¥ó¥¨¥ó¡ÊÍ¾¾µ²¸¡ËÏ°垚¡Ê¥í¥¦¡¦¥ä¥ª¡ËÌò
¡ÖÍ¼·î²Ö¡Ê¤»¤¤²¤Ä¤«¡Ë～»°À¤¤ò¶î¤±¤ë°¦～¡×¡ÖGo¡ªGo¡ª¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥°¥ï¥ó¥·¥ó¥¾ー¥ë¥ï¥ó¡Ê´Ø¿´Â§Íð¡Ë¡ÖÌÀÍö～ºÍÉ²¤Î½Õ～¡×
µÓËÜ¡§¥¾¥¦¡¦¥æ¥¨¡ÊîÀ±Û¡Ë¡ÖË±Ñà¤ÎÈôæÆ¡×¡Ö¶Ì¾¼Îá¡×¡¢¥¢¥ó¡¦¥¤ー¥âー¡Ê°Â°Êïù¡Ë¡Ö¿·¡¦Çò¼ØÅÁ～ÀéÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÎø～¡×
´ÆÆÄ¡§¥Õ¥§¥¤¡¦¥¸¥§¥ó¥·¥ã¥ó¡ÊÈñ¿¶æÆ¡Ë¡Öµ´¿áÅô～ËâµÜ¤ËÌ²¤ë¿À¡¹¤ÎÈëÊõ～¡×
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û
2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú»ëÄ°¥Úー¥¸¡Û
https://vod.bs11.jp/programs/seikansanran?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
¡ÚÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Û
https://bs11plus-topics.jp/seikansanran-2?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û
¸«ÊüÂê
BS11+¤È¤Ï
BS11¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ä¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢BS11+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
BS11+¡§https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡§https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÆüËÜBSÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
