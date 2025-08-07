¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹È¯É½ ¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Î»Ù±ç¤È¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
2025Ç¯8·î7Æü
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥¹¥¥ëÊÑ³×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(2024Ç¯ÅÙ)Êó¹ð½ñ¤ò¸ø³«
¡¡ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡¢Íý»öÄ¹: óîÆ£Íµ¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¤Î¥¹¥¥ëÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¤¹¤¹¤á¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯ÅÙÈÇ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥¹¥¥ëÊÑ³×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(2024 Ç¯ÅÙ) Êó¹ð½ñ¤È¤·¤ÆËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Î·ë²Ì¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤ä½¬´·¤Î¾úÀ®¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤Î¶ñÂÎ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤ÓÂ¥¿Ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡IPA¤¬¼Â»Ü¤·¤¿DXÆ°¸þ2025¤Ç¤Î´ë¶È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà¤¬¡ÖÂçÉý¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤DX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÂ·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ö¶ÈÁÏÂ¤¤äÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾åÅù¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨IPA¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°½Ò¤Î´ë¶È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤È¤¢¤ï¤»¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤ò¥êー¥É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤È´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
¡¡ËÜÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¤ÊÍ×ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡×¡Ö¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×´ØÏ¢¤Î¥¹¥¥ë
´ë¶È¤¬º£¸å½¾¶È°÷¤Ëµá¤á¤ë¥¹¥¥ë¤ä¡¢¸Ä¿Í¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹àÌÜ¤Ë¤è¤ê²óÅú³ä¹ç¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¡¢¸Ä¿Í¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÎà»÷¤·¤¿·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÀß·×Åù¤ä¥Çー¥¿¡¦AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ1µÚ¤Ó2»²¾È¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤òÆÃ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¡×¡Ö¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤È¤â¤Ë»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ä¥Çー¥¿¡¦AI¤Î³èÍÑ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ê¿Þ3»²¾È¡Ë
Ãí¼á1
¡ÈÀèÃ¼IT¡É¤Ë´Þ¤à¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹/X-Tech¡¢UX/UI/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢AI/¿Í¹©ÃÎÇ½/¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë/DevOps¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹/¥É¥íー¥ó/IoT/¼«Æ°±¿Å¾/À¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë²½Åù¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹/AR/VR¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤ÎÂ¾ÀèÃ¼ÎÎ°è¤È¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤òÈóÀèÃ¼¤È¤·¤¿¡£
2¡¥³Ø¤Ö¸Ä¿Í¤Ï¥¹¥¥ë¤ÎÇÄ°®¤äÂÎ·ÏÅª¤Ê³Ø¤Ó¡¢¼ÒÆâ³°¤È¤Î³Ø¤Ó¤Î¶¦Í¤ò¼Â»Ü
¡¡³Ø¤Ö¤³¤È¤¬½¬´·²½¡¦·ÑÂ³²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤òÇÄ°®¤·ÌÜÉ¸ÀßÄê¤·¤Æ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤¬Ìó40%Á°¸å¡¢¹¹¤Ë³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤ä³èÆ°¤ò¼ÒÆâ³°¤Î¿Í¤È¶¦Í¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ÎÅÁÇÅ¤ä³Ø¤ÖÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë°ìÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó50%¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ4»²¾È¡Ë
£³¡¥³Ø¤Ó¤ÎÁË³²Í×°ø¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ë¶È¤Î»Ù±ç¤È¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÏÉÔ²Ä·ç
¡¡°ìÊý¤Ç³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³Ø½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ê29.8¡ó¡Ë¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡ÖÉ¾²Á¤ä¼ýÆþ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¡Ê25%Á°¸å¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¼«¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Ã¤¿³Ø½¬ÆâÍÆ¡¦ÊýË¡¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÅú¡Ê25%Á°¸å¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ5»²¾È¡Ë
£´¡¥¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Î»Ù±ç¤È¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°
¡¡¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î³Ø¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÁË³²Í×°ø¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÆ¯¤³Ý¤±¤ä»Ù±ç¤È¤È¤â¤Ë¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÎÊÑÍÆ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤Æ¯¤¤«¤±¡¦»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¤ä¸Ä¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤«¡¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È①¡§´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ö¸Ä¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ÎÂ¥¿Ê
¡¡ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¿ÍºàÁü¡¢¥¹¥¥ë¤äÅ¬ÀÚ¤Ê½è¶ø¤ò´ë¶È¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¡¦¶ÈÌ³¤È¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È②¡§´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê
¡¡³Ø¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤ä°éÀ®¤Î¥¬¥¤¥É¤ÎÄó¼¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ³°¤Î³Æ¼ï»Üºö¤Ë¤è¤ê³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È③¡§´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤¢¤¤¤Î½¬´·¤Î¾úÀ®
¡¡³Ø¤Ó¤ò½¬´·²½¡¦·ÑÂ³²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤Î¶¦Í¡¦ÅÁÇÅ¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢´ë¶È¤Ï¹¹¤Ë»Ù±ç¡¦Â¥¿Ê¤·¡¢¤Þ¤¿³Ø¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¡¦¹ÔÆ°¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È④¡§¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤Î¶ñÂÎ²½
¡¡¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥¹¥¥ë¤ò¸¡Æ¤¡¦ÇÄ°®¤·¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½êÂ°ÁÈ¿¥¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Ò³°¤ò´Þ¤á¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ø¤Ó¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡£
¡¡³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë»þ´Ö¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÄ´ºº¡¢¸Ä¿ÍÄ´ºº¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ª¤è¤Ó¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Û¤«¡¢¸Ä¿ÍÄ´ºº¤Î¥Çー¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¸Ä¿ÍÄ´ººÊó¹ð½ñ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡IPA¤Ï¸Ä¿Í¤¬¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø¤Ó¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬²ÁÃÍÈ¯´ø¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¡¢´Ä¶À°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë´Ø·¸¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢IPA¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖDXÆ°¸þ2025¡×ÆüÊÆÆÈÈæ³Ó¤ÇÃµ¤ëÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ÎÊý¸þÀ¡ÖÆâ¸þ¤¡¦ÉôÊ¬ºÇÅ¬¡×¤«¤é¡Ö³°¸þ¤¡¦Á´ÂÎºÇÅ¬¡×¤Ø
https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2025.html
Á°Ç¯ÅÙÄ´ºº¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥¹¥¥ëÊÑ³×Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(2023Ç¯ÅÙ)
https://www.ipa.go.jp/jinzai/chousa/skill-henkaku2023.html
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦´ë¶ÈÄ´ºº¡Ê¡ÖDXÆ°¸þ2025¡×¤ÎÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±Ä´ºº¤ÈÆ±°ì¡Ë
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤Î¿Í»öÉôÌç¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡¢DX¿ä¿ÊÉôÌçÅù
¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î10Æü～2025Ç¯3·î28Æü
¡¡²ó¼ý¿ô¡¡¡§1,535¼Ò
¡¦¸Ä¿ÍÄ´ºº
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20～59 ºÐ¤Î¹ñÆâ´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà
¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î17Æü～2025Ç¯3·î11Æü
¡¡²ó¼ý¿ô¡¡¡§1,454Ì¾
¡¡Êó¹ð½ñ¤Î·ë²Ì¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬³Ø¤Ó¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤ä½¬´·¤Î¾úÀ®¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤Î¹ÔÆ°¤Î¶ñÂÎ²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Î§Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤ÓÂ¥¿Ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
