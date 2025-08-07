¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch¥½¥Õ¥È¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³ ¤¢¤½¤Ü¤¦¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡ÙÈ¯Çä·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO À¡²¬ÏÂ·û¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀéÅÄÍÎ»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÎNintendo Switch™¥½¥Õ¥È¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³ ¤¢¤½¤Ü¤¦¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜºî¡×¡Ë¡Ù¤ò2025Ç¯10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°£Ø¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢10·î31Æü(¶â)¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¥É¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ÏÈ¤Î³°¤Î¿ô»ú¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥º¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡×¤ä¡Ö¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÌäÂê¿ô¤Ï500Ìä°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢£½¼¼Â¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²ò¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±À¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¤Î±À¡×¤Ï¡¢°ìÄê»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Åú¤¨¤ò£±¥Þ¥¹²òÊü¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥º¥ë³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê²òÀâÉÕ¤¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Åú¤¨¤Î°ìÉô¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ò¥ó¥È¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç£´¿Í¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤¤Î¥³¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£Áí¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ô¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°áÁõ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ50¼ïÎà°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³ ¤¢¤½¤Ü¤¦¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡Ù
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥í¥¹¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë
²Á³Ê¡§4,378±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î30Æü
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í～£´¿Í
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¿³ººÃæ
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
©2025 ÆüËÜ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¶¨²ñ±Ç²èÉô
© Imagineer Co., Ltd.
¡öNintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¥²ー¥à²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¡¡
ÊÝÂ¡¦¸Íß·
TEL¡§03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail¡§pr@imagineer.co.jp
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°£Ø¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
¸ø¼°£Ø¡§@sg_characross
¸ø¼°£Ø¡§@sg_characross
¢£¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢10·î31Æü(¶â)¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ö±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¥É¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ÏÈ¤Î³°¤Î¿ô»ú¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥º¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡×¤ä¡Ö¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÌäÂê¿ô¤Ï500Ìä°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢£½¼¼Â¤Î¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²ò¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±À¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¤Î±À¡×¤Ï¡¢°ìÄê»þ´Ö¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Åú¤¨¤ò£±¥Þ¥¹²òÊü¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥º¥ë³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê²òÀâÉÕ¤¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëÌäÂê¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Åú¤¨¤Î°ìÉô¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ò¥ó¥È¥ëー¥ì¥Ã¥È¡×¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç£´¿Í¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð
¡¡¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶õ¤Î²¦¹ñ¤Î¡Ö¤ª¤¦¤¸¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤¤Î¥³¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£Áí¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ô¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°áÁõ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ50¼ïÎà°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¡Ø±Ç²è ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¶õ¤Î²¦¹ñ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³ ¤¢¤½¤Ü¤¦¥¥ã¥é¥¯¥í¥¹¡Ù
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¤¥é¥¹¥È¥¯¥í¥¹¥ïー¥É¥Ñ¥º¥ë
²Á³Ê¡§4,378±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î30Æü
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í～£´¿Í
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¿³ººÃæ
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://chara-cross.imgs.jp/sumikkogurashi-movie/
©2025 ÆüËÜ¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¶¨²ñ±Ç²èÉô
© Imagineer Co., Ltd.
¡öNintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¥²ー¥à²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¡¡
ÊÝÂ¡¦¸Íß·
TEL¡§03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail¡§pr@imagineer.co.jp