°ËÂôÂó»Ê¹Ö±é²ñ¡Ã³Ø¤Ó¤ò¶Ë¤á¤¿¥¯¥¤¥º²¦¤¬Ç£ºê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
³Ø¤Ó¤ò¶Ë¤á¤¿¥¯¥¤¥º²¦¤¬Ç£ºê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë‼Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÇ£ºêÊ¸²½¥Ûー¥ë³«´Û30¼þÇ¯µÇ°¡¡¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄµÇ°¡Ö °ËÂôÂó»Ê¹Ö±é²ñ ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.nirasaki-bunka.jp/event/15664/
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ÈÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÇ£ºêÊ¸²½¥Ûー¥ë³«´Û30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÃÎ¤Îµð¾¢¡¦°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º²¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö³Ø¤Ó¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¡£ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÂô¤µ¤ó¤Ø¤Î¼ÁÌä¤âÂçÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Ê¸²½»ÜÀßÅù¤ÎÌ¾¾Î¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¢Íø¡ÊÌ¿Ì¾¸¢¡Ë¤Ç¤¹¡£Åö¥Ûー¥ë¤ÏÊ¿À®18Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ç£ºê»Ô¤ÈÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¡Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡ËÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¢£¸ø±éÆü
2025Ç¯8·î11Æü(·îŽ¥½Ë)
¢£»þ´Ö
³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
¢£ÎÁ¶â
¡Ú»ØÄêÀÊ¡Û°ìÈÌ¡§1,000±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢£²ñ¾ì
Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÇ£ºêÊ¸²½¥Ûー¥ë¡¡Âç¥Ûー¥ë
¢£¼çºÅ
Ç£ºê»Ô/Ç£ºê»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ/Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óÇ£ºêÊ¸²½¥Ûー¥ë¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë
¢£¶¨»¿
Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¡ÃÇ£ºê¤ÎÅí(¤â¤â)
¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä²¦¹ñ¤ä¤Þ¤Ê¤·¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¿å¤Ï¤±¤ÎÎÉ¤¤Ç£ºê»Ô¡£
4·î¤Ë¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤¿Åí¤Î²Ö¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è²Ì¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ～¤¤¡ØÇ£ºê¤Î¤â¤â¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª