¡Ú¿·ÅÐ¾ì¡Û¿²¿´ÃÏ¤ò¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ø¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX¡ÙÅÐ¾ì¡¢4¼ï¤Î¥È¥Ã¥Ñー¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î²÷Ì²¤ò¡£
¡Ú¿·ÅÐ¾ì¡Û¿²¿´ÃÏ¤ò¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ê¥Ðー¥Ö¥ë¡×¥·¥êー¥º¤¬
¡Ø¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX¡Ù¤È¤·¤Æ¿Ê²½¡ª4¼ï¤Î¥È¥Ã¥Ñー¤È¥Ý¥¹¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥¯¥³¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î²÷Ì²¤ò¡£
¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤âÈÂÆþ³Ú¡¹¡¢·Ñ¤®ÌÜÃÎ¤é¤º¤Ç²÷Å¬¡ª
¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX
¡¡ÊÆ¹ñ¥·¥§¥¢No.1¤ÎSealy(¥·ー¥êー)¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÆüËÜ¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥×¥»¥ì¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾Â¼½¨Ç·¡Ë¤«¤é¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥Ðー¥Ö¥ë¡×¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¥·¥êー¥º¤¬¡Ø¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX¡Ù¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë4¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¿²¿´ÃÏ¤Î¥È¥Ã¥Ñー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥¯¥³¥¤¥ë¡×¤ÈÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥È¥Ã¥Ñー¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¿²¿´ÃÏ¤ò
¡Ø¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX¡Ù¤Ï¡¢¥·ー¥êーÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥Á¥ãー¥Æ¥Ã¥¯¥³¥¤¥ë¡×¤ò¥Ùー¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ËºÎÍÑ¡£¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿²»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ùー¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ñー¡ÊÇö·¿¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥Ñー¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬¥½¥Õ¥ÈÌÌ¡¢Î¢ÌÌ¤¬¥Ïー¥ÉÌÌ¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿²¿´ÃÏ¤òÄ´À°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥ÑーÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ª»È¤¤¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¼ê·Ú¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤âÈÂÆþ¥é¥¯¥é¥¯¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤²÷Å¬À
¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡ÊÉý194cm¡Ë¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º2Âæ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º1Ëç¤Î¥È¥Ã¥Ñー¤ò½Å¤Í¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤ä¿²¼¼¤Ø¤ÎÈÂÆþ¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ëç¤â¤Î¤Î¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¥È¥Ã¥Ñー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹Ãæ±û¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿²¿´ÃÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡Ø¥ê¥Ðー¥Ö¥ëDX¡Ù¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤Î¿²¿´ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
