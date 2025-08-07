ANA¡¢À¤³¦½é¡ÖÆüËÜÈ¯AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎBlueWX ¤¬³«È¯¤·¤¿AI(¿¼ÁØ³Ø½¬)¤Ë¤è¤ëÍðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÀµ¼°Æ³Æþ
- Åö³º¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆüËÜÈ¯AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎBlueWX¤¬³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£BlueWX¤ÏANA¤ÎÀµ¼°Æ³Æþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
- BlueWX¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍðµ¤Î®»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯Í½Â¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤òAI¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÍðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Â¬¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Íðµ¤Î®¤ÎÆÃÄ§¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¾å¶õ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï86%¤ÎÀµÅúÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ANA¤Ï¹âÀºÅÙ¤ÊÍðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
BlueWX¤ÎÍðµ¤Î®AIÍ½Â¬¥Çー¥¿¤ò°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ³«È¯¤Îµ¤¾Ý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉÁ²è
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å ¿µ°ì¡¢°Ê²¼¡ÖANA¡×¡Ë¤Ï¡¢BlueWX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÊÕÏÂÀ®¡¢°Ê²¼¡ÖBlueWX¡×¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÍðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò7·î28Æü¤è¤êÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤éANA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ³«»Ï¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì*1¤ò¤â¤È¤Ë2023Ç¯7·î·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿BlueWX¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÍ½Â¬¼êË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëAI¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼êË¡¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢³«È¯²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆANA¥°¥ëー¥×½êÂ°¤Î2,500Ì¾Ä¶¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿4Ç¯´Ö¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Í½Â¬ÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BlueWX¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤éÄÉ²Ã¼èÆÀ¤·¤¿Íðµ¤Î®¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¹¹¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹âÀºÅÙ²½¤µ¤»¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£BlueWX¤ÏËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Íðµ¤Î®Í½Â¬¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¾èÌ³°÷¤Î°ÂÁ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£ANA¤Ï¤³¤Î½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤ÊÍðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ò¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ANA¤ÈBlueWX¤Ï¡¢º£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Åë¾è¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 ¡Ö2022Ç¯ÅÙ¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ ～»º³ØÏ¢·È¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Íðµ¤Î®¤òAI¤Î²èÁü²òÀÏ¤ÇÍ½Â¬～¡×
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202211/20221102.html
¡ÚÍ½Â¬ÀºÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Íðµ¤Î®¤È¤Ï¡¢É÷Â®¤äÉ÷¸þ¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÂçµ¤¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¹¡£µ¤¾Ý¾ò·ï¤äÃÏ·Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÍðµ¤Î®Í½Â¬¤¬Äê·¿Åª¤ÊÍðµ¤Î®»ØÉ¸¤ò¤â¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢BlueWX¤¬³«È¯¤·¤¿¿·¤·¤¤Íðµ¤Î®Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤È¡¢²áµî10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¿ôËü·ï¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÍÉ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¾ðÊó¤ò¡¢AI¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íðµ¤Î®¤¬È¯À¸¤¹¤ëÆÃÄ§ÎÌ¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÍ½Â¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BlueWXÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ÏÆüËÜ¾å¶õÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÆÀµÅúÎ¨86%¤Ç¤¹¡£½¾ÍèÍ½Â¬¤ÈBlueWXÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÈæ³Ó»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢²¼¿Þ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î13ÆüÆüËÜ»þ´Ö17-19»þ¤Î¹âÅÙ30,000ft¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Â¬¡Ê¥«¥éー¥Ðー¡Ë¤ÈÍðµ¤Î®Êó¹ð¾ðÊó¡Ê³Æ¿§´Ý°õ¡Ë¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿Èæ³Ó¤Ç¤¹¡£º¸Â¦¤Î½¾ÍèÍ½Â¬¤Ç¤ÏÍðµ¤Î®Êó¹ð¾ðÊó¤ÈÍ½Â¬¤Î°ÌÃÖ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢±¦Â¦¤ÎBlueWXÍ½Â¬¤ÎÊý¤Ç¤ÏÍðµ¤Î®Êó¹ð¾ðÊó¤ÈÍ½Â¬¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBlueWX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡BlueWX³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÏÊÕÏÂÀ®
ÀßÎ©Æü¡§¡¡2023Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µ¤¾Ý²òÀÏ¡¦Í½Êó¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²òÀÏ¡¦Í½Êó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐ±þºö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä
URL¡§¡¡¡¡https://www.bluewx.co.jp/
