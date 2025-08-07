¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯¡Ë～2024Ç¯ÅÙ¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ4.6¡óÁý¤Î5,858²¯±ß¡¢´ë¶È¤Î¶µ°éÅê»ñ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß～
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿å±Û¹§¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¡¢»Ô¾ì¤ä»²Æþ´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ä¥µー¥Ó¥¹¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
1. »Ô¾ì³µ¶·
2024Ç¯ÅÙ¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢»ö¶È¼ÔÇä¾å¹â¥Ùー¥¹¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÈæ4.6¡óÁý¤Î5,858²¯±ß¤È¿ä·×¤·¤¿¡£½¸¹ç¸¦½¤¤¬¿·¿Í¸¦½¤¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸¹ç¸¦½¤¤ÎÂåÂØ¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤Åù¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È³ÈÂç¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326926&id=bodyimage1¡Û
¥µー¥Ó¥¹·ÁÂÖÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¹¥ëー¥à·Á¼°¤Î¸¦½¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥»¥ß¥ÊーÅù¤Î¸ø³«¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¿Í¸¦½¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ã¼ê¡¦Ãæ·ø¼Ò°÷¤ä¼¡À¤Âå¥êー¥ÀーÁØ¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¡¢·Ð±Ä´´Éô¸õÊä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³¬ÁØÊÌ¸¦½¤¡¢DX¿Íºà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦½¤¤Ê¤É¤¬³µ¤Í¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2022Ç¯ÅÙ¡Ê2023Ç¯3·î´ü¡Ë·è»»¤è¤ê³«¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ï¶µ°éÅê»ñ¥Ëー¥º¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä·Ð±Ä´´Éô¸õÊä¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶µ°éÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢¥µ¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡Ê¸å·Ñ¼Ô°éÀ®·×²è¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯～¶µ°éÅê»ñ¤ÎÆ°¤¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü
´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²¢À¹¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ°ÕÍß¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¿·¿Í¸¦½¤¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¢Ï«¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸½Í¼Ò°÷¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀïÎÏ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Î¼¡À¤Âå¤Î·Ð±Ä´´ÉôÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°éÀ®¤äÄêÃå¡ÊÎ¥¿¦ËÉ»ß¡Ë¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¡Ï¤â¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡ÊÍýÍ³¡Ë¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â·Êµ¤¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¿ÍºàºÎÍÑ¡¦¿Íºà°éÀ®¤ÎÍ½»»¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¹ñ¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢¶µ°éÅê»ñ¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ä¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶µ°éÅê»ñ¤ÎÆ°¤¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤ë¡£
3¡¥¾ÍèÅ¸Ë¾
´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ú¤Â³¤³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ4.6¡óÁý¤Î6,130²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3895
Ä´ººÍ×¹Ë
1.Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î～7·î
2.Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô
3.Ä´ººÊýË¡¡§Åö¼ÒÀìÌç¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë¡¢ÅÅÏÃ¡¦FAXÅù¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¸¸¥Ä´ººÊ»ÍÑ
4.È¯´©Æü¡§ 2025Ç¯7·î30Æü
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ä°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¡¡¹Êó¥Áー¥à
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php/press
³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
https://www.yano.co.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø