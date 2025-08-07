¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,474.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤Î²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¤ª¤è¤ÓÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë1,018.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025～2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë4.20%¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï1,474.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é´Ú¹ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬ºÇÄã¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½´ð½à¤ò¸·³Ê²½¤·¡¢¥áー¥«ー¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢ÃÇÇ®¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë²¹ÅÙÀ©¸æ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¤ÏÈ´ËÜÅª¤ÊºÆÊÔ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÄãÉé²Ù¾ò·ï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë»î¸³¼ê½ç¤Î²þÄû¤òÆ³Æþ¤·¡¢²¤½£Ï¢¹ç¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¥é¥Ù¥ë¥¯¥é¥¹¡ÖC¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢R-134a¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼çÎ®¤Î¾®ÇäÅ¹¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¡¢ÈþÅª¡¢³¤¿®¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥Æ¥£¥¢1 OEM¤Ï¡¢²ÄÊÑÂ®¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢½¾Íè¤ÎÃ±Â®¥â¥Ç¥ë¤«¤é¹â¸úÎ¨¥Ç¥å¥¢¥ë¥¨¥Ð¥Ý¥ìー¥¿ー¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤â¤³¤Î·¹¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥éー¥Ùー¥¹¤Î¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー¤ÎÀ¤³¦½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬ºòÇ¯4,800ËüÂæ¤ËÃ£¤·¡¢²þÂ¤¤Î¥Úー¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê¹ñ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÀè¶îÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ300¥¥í¥ï¥Ã¥È»þÌ¤Ëþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÊó¤¤¤ë¼«¼ç¥é¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿µ»½Ñ°ÜÅ¾¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ïー¥ë¥×ー¥ë¤Î¥×¥Í¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ñー¥ÈÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿¿¿¶õÃÇÇ®¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥¿ー5´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¡¢ÀµÌ£ÍÆÎÌ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Î¸ü¤µ¤òÌó1¥¤¥ó¥Áºï¸º¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ÎºàÎÁ²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ï¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¸½¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥Á¥ê¤Î¿·¶½´ë¶È¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿¥¨¥¢¥í¥²¥ë¥É¥¢¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»î¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤ÏÀ¸³¶¤ÇºÇ¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¼çÍ×¤Êe¥³¥Þー¥¹¥Ýー¥¿¥ë¤Ç¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¥¿¥°¤Î¸¡º÷¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î»ÈÍÑ¤¬5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸úÎ¨À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Î½êÍ¸¢¤¬³ÈÂç
²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î¾¯³ÛÊ¬³äÊ§¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Äã½êÆÀ¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀøºß¼ûÍ×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎAkulaku¤¬¥·¥ãー¥×¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÍ¿¿®ÏÈ¤òÄ´À°¤·¡¢2Ê¬°ÊÆâ¤Ë¾µÇ§¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å·°æÀßÃÖ·¿ÎäÂ¢¸Ë¤ò½µ3¥É¥ë¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶ÈKueski Pay¤ÏWhirlpool¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤¬650¥É¥ë¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¹ØÆþÂå¶â¤ò24½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼ÒÆâÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÄÌ³ÉÔÍú¹ÔÎ¨¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î´ð½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤¬¿©ÉÊ¤ÎÉåÇÔ¤òËÉ¤°À¸»º»ñ»º¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë°ú¼õ¤¬¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë¤ª¤±¤ëÎäÂ¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î®ÄÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢²ÈÄíÍÑÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë»Ô¾ì¤Ï¡¢½é´üÅê»ñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í»»ñ¤È¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤ÎÄ´À°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÅª¡Ê¥ß¥Ç¥¢¡Ë¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤ò¸å¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤ëÎäÂ¢¸Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù½Ð¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë2²ñ·×´ü´Ö¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¥ó¥°¤¬DC¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー²óÏ©¤Ë¥Ú¥¤¥´ー¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Ë12»þ´Ö¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ë¤Î¤ßµ¡´ï¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÊÖºÑµ¬Î§¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥«¥à¥ä¥Ö¡¦¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Êä½õ¶âÉÕ¤¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶âÍ»¥¹¥ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´û¤Ë4Ëü6000¿Í¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Î¼õ±×¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï½êÍ¸¢¤Î³Êº¹¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¿·¶½¹ñÁ´ÂÎ¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÅÅÎÏ·ÏÅý¤ÎÉé²ÙÊ¬»¶¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
