JTOWER¤Î²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÎÆ³ÆþºÑÊª·ï¿ô¤ÏÁ´¹ñ710·ï
ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJTOWER¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÅÄÃæ ÆØ»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÎÎß·×Æ³ÆþºÑÊª·ï¿ô¡Ê4G/5G¡¢¹ñÆâ¡Ë¤Ï710·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ120¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡Û ³ô¼°²ñ¼ÒJTOWER¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡IBS³«È¯»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡»³ËÜ½Å¹¥
2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ÜÀß¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÆ³Æþ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íä²°¶¶¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥ï¥ó¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë(https://www.jtower.co.jp/2025/18840/)¡¢»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¡¡¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ý¡Êºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡Ë(https://www.jtower.co.jp/2025/18861/)Åù¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Îß·×Æ³ÆþºÑÊª·ï¿ô¤¬700·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë¹¹²þ»þ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢²°Æâ¤ÎÄÌ¿®´Ä¶À°È÷¤Ï¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÈ÷¤òÉßÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤ËÉßÀß¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï±¿ÍÑ¤¬°ìÄê´ü´Ö¤ò·Ð²á¤·¡¢ÀßÈ÷¹¹²þ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Äê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¹²þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢JTOWER¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶¦ÍÑÀßÈ÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î³èÍÑ¤¬¹¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JTOWER²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¡Æ³ÆþºÑÊª·ï¿ô*¹¿ä°Ü
*1¡¡Æ³ÆþÊª·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÇÈÈ¯¼Í¤¬´°Î»¤·Çä¾å·×¾å¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï
JTOWER¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾¦ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡¡¢¹ÔÀ¯»ÜÀß¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥¢¥êー¥Ê¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Î»ÜÀß¤Ë¤Æ½çÄ´¤ËÆ³ÆþÊª·ï¿ô¤òÁý²Ã¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï5G¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¶¦ÍÑÁõÃÖ¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤·¡¢Æ³Æþ¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢³Æ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀßÈ÷¤ò¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¶¦ÍÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÀßÈ÷¤ä±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À°È÷¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¢»ñºà¡¢¹©»ö²ó¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
±ä¾²ÌÌÀÑ1ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤Î·úÊª¤Ç¤Ï¡¢²°Æâ¤Î·ÈÂÓÅÅÇÈ¤Î´Ä¶À°È÷¤ò»Ü¤¹É¬Í×À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²°Æâ¤ÎÄÌ¿®´Ä¶À°È÷¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¡¦ÅÅµ¤Âå¤Îºï¸º¡¦Áë¸ý¤Î°ìËÜ²½¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¡¦±¿ÍÑÈñÍÑ¤Îºï¸º¡¢·ÈÂÓ¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ëËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jtower.co.jp/service/indoor/
²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒJTOWER
³ô¼°²ñ¼ÒJTOWER¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2012Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¡£·úÊªÆâ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÀßÈ÷¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë²°Æâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢²°³°¤Ç¤Ï¹Ù³°¡¦ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¿¥ïー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿µ¡Ç½·¿¥Ýー¥ë¤Ê¤É»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
