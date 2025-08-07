¡ÚÆ¸Ì´¡ÛDOME CONCEPT SPORTS¡Ê²¾¾Î¡ËÈ¯¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò Æ¸Ì´¡Ê¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«È¯¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢DOME F111/3¡¡(FIAµ¬³Ê¼ÖÎ¾¡¿FORMULA REGIONAL)¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¡¢¡ÈDOME CONCEPT SPORTS¡Ê²¾¾Î¡Ë¡É¤ò¡¢º£½µËö¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGC ReturnsÆâ¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜÁö¹Ô¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¹¹¤Ë½ÏÀ®¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Í¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¼õÃíÀ¸»ºÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Áö¹ÔÆü»þ¡§2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ç¥â¥é¥óÏÈ¡Ê9:20~9:40¡Ë
¢¨Áö¹Ô¸å¤ÎÅ¸¼¨¡§A34ÈÖPIT
～～Concept～～
¢£¥«ー¥Ü¥ó¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¥·¥ó¥°¥ë¥·ー¥¿ー¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤ÇÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¥°¥é¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÊGC¡Ë¼ÖÎ¾¤Îºî¤êÊý¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¸½ÂåÉ÷¤Ë²ò¼á¤·¤¿ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¡£
¢£FIA 2018¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥»¥ëµ¬Äê¤Ë½àµò¡ÊFIA ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Æ¥¹¥ÈÇ§¾Ú¼èÆÀºÑ¡¦HALOÁõÈ÷¡Ë
¢£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â´óÍ¿
Í¥¤ì¤¿±¿Æ°ÀÇ½¤È¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Þ¤Ç¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¥Þ¥·¥óÁàºîÀ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥Ï¥¤¥À¥¦¥ó¥Õ¥©ー¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤òÁÀ¤¦¡£
¢£DNAP¡ÊÆ¸Ì´À½NFRP (Natural Fiber Reinforced Plastics )¡Ë¤âºÎÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸
¢£¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¹ÔRegional¼ÖÎ¾¤«¤é¤ÎÍÆ°×¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£
～～Regional¼ÖÎ¾¤È¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤～～
¢£ENGINE : Ìó340hp¡ÊRegional¼ÖÎ¾¤ÏÌó270hp¡Ë
¢£DAMPER : Multimatic DSSV multi Adjustable
¢¨¼ÖÎ¾¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Á¥Ã¥¯À½DSSV¥À¥ó¥Ñー(¥¹¥×ー¥ë¥Ð¥ë¥ÖÀ©¸æ)¤ò³«È¯
¢£Gear : Suite to FSW special
¢¨ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤ÀìÍÑ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¥ì¥·¥ª¤òÀßÄê
¢£Aero¡§¥°¥é¥ó¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¨¥¢¥í¤òºÎÍÑ
¢¢DRS¤ÎÅëºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡Æ¤Ãæ
～Spec～～
¢£CHASSIS
Monocoque: Carbon & Honeycomb, FIA homologated
FR, RR and side impact structure
Length: 5079mm ¡¿Width: 1850mm ¡¿Weight: 700~750kg
¢£ENGINE
ATM-AR-F3R EVO
Power Output: ca.340 hp¡ÊÍ½Äê¡Ë
Max. Torque: ca.400 Nm
Electric Control: Magneti Marelli
¢£SUSPENSIONS
Multimatic DSSV multi adjustable dampers
¢£GEARBOX
SADEV 6-speed sequential SLR82 Specifically developed gear ratio for FSW
～～Special～～
ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥óÍ¥¾¡¼Ö¤ä»ÔÈÎ¥¹ー¥Ñー¥«ー¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Brian Dean Willis¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¡Ë»á¡Ê¸½ºß¡§Leap Racing CEO¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó40Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¶õÎÏÀß·×¤È¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¼Ö¡ÖFord GT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Aston Martin One-77¡¢Williams F1¤ÎLMP¥«ー¡¢Panoz¡¢Maserati¡¢Nissan¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¤Î¼ÖÎ¾³«È¯¤ËÂ¿¿ô»²²è¡£
¢¨°Ê²¼¤¬Brian»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÌóËÝÌõ¤Ç¤¹¡§
Dome Concept Car¤ÏÈó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥íー¥º¥É¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¡¢F3Í³Íè¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·ー¥¿ー¥«ー¥Ü¥ó¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¥·¥ã¥·ー¡Ê¥Ï¥íÉÕ¤¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëFormula¼ÖÎ¾¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥º¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥Õ¥§¥ó¥Àー·Á¾õ¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂ¤·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥íー¤Ê¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ÎÂç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥ë¡¦¥Þ¥ó¤ä¥¹¥Ñ¡¢¥»¥Ö¥ê¥ó¥°¤òÁö¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£