°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¤È¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¿ä¿ÊµÚ¤Ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑÍÞÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë

¡¡¾ô¿å·¿¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÂ¿ ¶Ñ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£··î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¡Ê»ÔÄ¹: ß·ÅÄ ÏÂ±ä¡Ë¤È¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¿ä¿ÊµÚ¤Ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑÍÞÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤è¤ê¡Ë¹¾Æî»ÔÄ¹¡¡ß·ÅÄ ÏÂ±äÍÍ¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌòÅì³¤»Ù¼ÒÄ¹¡¡Ê¡Åè Í§Àë
¢£¹¾Æî»ÔÄ¹ ß·ÅÄ ÏÂ±äÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¹¾Æî»Ô¤Ç¤Ï¡¢2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯ÅÙ¤Ë¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë»ý»²¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏµå´Ä¶¤È»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î´±Ì±Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¹¹¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨Äê¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÅù¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¿åÊ¬Êäµë¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¿ä¿Ê¤È¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅù¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑÍÞÀ©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÄù·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¾Æî»Ô¤ÈÅö¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ëµë¿å¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¤·ã¿Ó²½¤¹¤ë²Æ¤Î½ë¤µ¤ÇÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÇ®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑÍÞÀ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨Æ¯¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹¾Æî»Ô¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¹¾Æî»Ô¤Ï2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯2·î¤Ë¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡ÖÂè»°¼¡´Ä¶´ðËÜ·×²è¡×¤Î²¼¡¢¾ÈÌÀ´Ö°ú¤¡¦ÎÐ¤Î¥«ー¥Æ¥ó¡¦¥Îー¥«ー¥Çー¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¼èÁÈ¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤òÅ°Äì¤·¡¢2024¡ÊÎáÏÂ£¶¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö4Âæ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¡¢±ØÁ°¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÆ³Æþ¤Èµë¿å¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¾ô¿å·¿¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ëÉÔÍ×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤°ûÎÁ¿å¤¬»È¤¨¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤È¡¢±¿ÈÂ¤ä»È¤¤¼Î¤ÆÍÆ´ï¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥¨¥³¤Êµë¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸Ä¿ÍÂð¤ä¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¼èÁÈ¤àË¡¿Í¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ü¥È¥ëºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ
¡¡Åö¼Ò¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ü¥È¥ë30²¯ËÜ¤Îºï¸º¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹¾Æî»Ô¤ò´Þ¤áÁ´¹ñ¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Õ¥êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Õ¥êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¿åÆ»¿å¤ò³èÍÑ¤·´Ä¶Éé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤µë¿å¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀ°È÷¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¡¦CO2ÇÓ½ÐÍÞÀ©¤Ë¤è¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î´ËÏÂ¤È¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ÎÈï³²¡¦·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤è¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼èÁÈ¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤Î¼èÁÈ¤Î»öÎã·ÇºÜ¡¦¼õ¾Þ¡¦Êä½õ»ö¶È¤Ø¤ÎºÎÂò°ìÍ÷¡¡
¡¡¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô»º¶ÈÁÏÂ¤ºâÃÄ¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹³«È¯Êä½õ¶â
¡¡¡¦¤«¤ï¤µ¤SDGsÂç¾Þ2023¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¡ÖÀîºê»ÔÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß³èÆ°¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¾Þ¡×
¡¡¡¦ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙºÌ¤Î¹ñºë¶Ì´Ä¶Âç¾Þ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×
¡¡¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2022¡¡¡Ö¥ª¥ë¥¿¥ÊºÇÍ¥½¨¥¹¥Èー¥êー¾Þ¡×
¡¡¡¦ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡Ö¥ê¥Ç¥åー¥¹¡¦¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÅùÉ½¾´¡×¼õ¾Þ
¡¡¡¦2021Ç¯ÅÙÆüËÜ»Ò°é¤Æ»Ù±çÂç¾Þ
¡¡¡¦ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¦¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¦´Ä¶¾ÊÏ¢·È¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¢¥ïー¥É2020 ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î"¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë" ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¢¥ïー¥É¥ëー¥ー¾Þ
¡¡¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê´ØÅì·ÐºÑ»º¶È¶É¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤ÎSDGs¼èÁÈ»öÎã
¡¡¡¦¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½êµ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ¥»¥ó¥¿ー¡¡µ¤¸õÊÑÆ°Å¬±þ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¢£¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¼ÂÀÓ°ìÍ÷
¡Ú¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÂ¿ ¶Ñ¡Ê¤Û¤ó¤À¡¡¤Ò¤È¤·¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚ»Ô4-463¡ÊÁ´¹ñ68µòÅÀ 2025Ç¯7·îËö¡Ë¡¡
ÀßÎ©¡§1969Ç¯3·î¡¡»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ô¿å·¿¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡¦¶õµ¤À¶¾ôµ¡¥ì¥ó¥¿¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://waterstand.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡https://waterstand.jp/
